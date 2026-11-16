Il basket femminile Porcari rialza la testa: vittoria punto a punto a Firenze contro il Baloncesto

Dopo due sconfitte consecutive, nella quinta giornata di campionato il basket femminile Porcari cercava una risposta, e sul campo del Baloncesto Firenze , da sempre ostico, la risposta è arrivata. Finisce 53-48 per le ospiti , al termine di una partita lottata fino all’ultimo possesso.

L’avvio è tutto in salita. Nei primi due quarti Firenze prende un margine importante e Porcari fatica a trovare ritmo e soluzioni. Ma le ragazze restano in partita e al rientro dall’intervallo cambia l’inerzia: a inizio terzo quarto arriva il sorpasso sul 32-31.