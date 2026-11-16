Il basket femminile Porcari rialza la testa: vittoria punto a punto a Firenze contro il Baloncesto
Dopo due sconfitte consecutive le gialloblù si impongono 53-48 in rimonta nella quinta giornata di campionato: top scorer Marta Rastelli con 16 punti, bene anche Pellegrini a quota 11
Dopo due sconfitte consecutive, nella quinta giornata di campionato il basket femminile Porcari cercava una risposta, e sul campo del Baloncesto Firenze, da sempre ostico, la risposta è arrivata. Finisce 53-48 per le ospiti, al termine di una partita lottata fino all’ultimo possesso.
L’avvio è tutto in salita. Nei primi due quarti Firenze prende un margine importante e Porcari fatica a trovare ritmo e soluzioni. Ma le ragazze restano in partita e al rientro dall’intervallo cambia l’inerzia: a inizio terzo quarto arriva il sorpasso sul 32-31.
Da quel momento la gara si gioca sul filo dell’equilibrio, punto a punto, con buona circolazione di palla e difese solide da entrambe le parti. Porcari lotta su ogni pallone e non si lascia più staccare.
La migliore in campo è Marta Rastelli, top scorer con 16 punti, oltre a un lavoro difensivo prezioso. Fondamentali anche gli 11 punti di Daria Pellegrini e i 6 di Silvia Del Carlo e Ramona Fusco. Una vittoria di squadra e di carattere, che riporta entusiasmo dopo il momento complicato.
Ora lo sguardo è già al prossimo impegno: sabato (21 novembre) al Palasuore Porcari affronterà Castelfiorentino.