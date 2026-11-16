Warriors Lucca, superato il Lella Basket Pistoia: è ancora punteggio pieno
I guerrieri lucchesi scavano il solco con l’avversaria di turno già dal secondo periodo, il resto è accademia
Warriors Lucca – Lella Basket Pistoia 75-39 (20-18; 43-27; 64-34)
Non si ferma la corsa dei Warriors Lucca, che nella serata di venerdì sul parquet della palestra Matteotti hanno superato nettamente il Lella Basket Pistoia con il punteggio di 75-39. Un successo netto e convincente che vale il terzo sigillo stagionale e permette alla formazione lucchese di conservare il primato in classifica a quota 6 punti, in coabitazione con l’Audace Pescia.
La gara resta in equilibrio soltanto nei primi dieci minuti di gioco, con gli ospiti pistoiesi capaci di reggere l’urto dei padroni di casa e chiudere il primo quarto sotto di sole due lunghezze (20-18). A partire dalla seconda frazione, però, i Warriors cambiano marcia: alzando notevolmente il ritmo in attacco e blindando l’area grazie a una difesa aggressiva ed efficace, i lucchesi piazzano un parziale pesante di 23-9 che manda le due squadre all’intervallo lungo sul 43-27.
Al rientro dagli spogliatoi, la squadra di casa non accenna a calare d’intensità. Concentrati e determinati a chiudere subito i conti, i ‘guerrieri’ lucchesi scavano il solco definitivo nel terzo periodo con un altro break importante di 21-7. Con il risultato ormai ampiamente in cassaforte, l’ultimo quarto diventa pura amministrazione: i ritmi si abbassano fisiologicamente fino alla sirena finale, che fissa il tabellone sul 75-39.
Archiviata con soddisfazione la pratica pistoiese, lo sguardo dei Warriors Lucca è già rivolto al prossimo impegno di campionato, che li vedrà opposti al Montecatini Basket Junior per difendere l’imbattibilità e il primato.