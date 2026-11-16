Warriors Lucca, superato il Lella Basket Pistoia: è ancora punteggio pieno

Non si ferma la corsa dei Warriors Lucca, che nella serata di venerdì sul parquet della palestra Matteotti hanno superato nettamente il Lella Basket Pistoia con il punteggio di 75-39. Un successo netto e convincente che vale il terzo sigillo stagionale e permette alla formazione lucchese di conservare il primato in classifica a quota 6 punti, in coabitazione con l’Audace Pescia.