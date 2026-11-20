Incontro di cartello questo sabato per le ragazze del Green Lucca, attese al Palatenda di Piombino per affrontare il Basket Golfo in uno scontro diretto che mette in palio punti pesanti nella corsa alla prima posizione. Le due formazioni sono infatti appaiate al secondo posto in classifica con 10 punti dietro a Firenze Academy, frutto di cinque vittorie e una sola sconfitta, maturata per entrambe contro proprio contro le fiorentine. Un dato che conferma l’equilibrio della zona alta della graduatoria: anche i due stop sono arrivati di misura e soltanto negli ultimi secondi di gioco, con Lucca battuta 59-62 e Piombino 67-62.

L’ultimo confronto diretto tra le due squadre risale invece alla semifinale di Coppa Toscana, quando furono le tirreniche ad avere la meglio, per poi completare l’opera conquistando il trofeo in finale proprio contro Firenze Academy.

Basket Golfo si presenta all’appuntamento con un potenziale offensivo di assoluto rilievo. Alle due principali colonne della squadra, confermate anche per questa stagione, l’esterna Jamy De Kock e la pivot Sofie Bruintjes, si è aggiunto il ritorno di Anna Zucchini, play-guardia con un passato nelle giovanili anche in maglia Spring.

È proprio De Kock il principale terminale offensivo delle piombinesi: con 109 punti realizzati è attualmente la miglior realizzatrice dell’intera serie B, dimostrando grande efficacia sia dalla lunetta, sia nelle conclusioni dalla breve e media distanza.

Insieme alle due olandesi, Zucchini contribuisce a formare un trio che produce il 60,3% dei 70,3 punti segnati mediamente da Piombino a partita. Un dato che evidenzia la notevole concentrazione del potenziale offensivo nelle mani delle tre giocatrici. Per Lucca, la media realizzativa è invece di 59,7 punti a gara. Da tenere d’occhio anche Ginevra Quaratesi, specialista locale del tiro dalla lunga distanza, che viaggia a 1,6 triple realizzate di media, con un massimo stagionale di cinque centri contro Prato.

Se sul fronte offensivo il confronto premia nettamente le padrone di casa, il quadro cambia radicalmente quando si passa alla fase difensiva. Qui il primato appartiene proprio al Green Lucca, che con appena 35,7 punti subiti a partita vanta la miglior difesa del campionato, con un margine considerevole sulle avversarie. Piombino, dal canto suo, concede 53,2 punti di media.

Si profila dunque una sfida particolarmente interessante tra due squadre che fanno della propria forza caratteristiche quasi opposte: da una parte uno degli attacchi più prolifici del torneo, dall’altra la difesa più efficace in assoluto. Per le due squadre sarà un banco di prova importante, chi vince resterà in corsa con Firenze per il primato del girone Toscana che permetterà, secondo gli ultimi aggiornamenti della formula Fip, di accedere direttamente alle finali nazionali.

“La partita di questo sabato – analizza coach Pistolesi – pur non essendo decisiva, ha un’importanza a cinque stelle. Affrontiamo Piombino consapevoli dei suoi punti di forza, del talento delle sue giocatrici e delle possibilità di rotazione offerte da un roster arricchito da tante giovani di prospettiva. Scenderemo quindi in campo con grande rispetto per quanto le nostre avversarie hanno dimostrato in questa prima fase del campionato, lo stesso rispetto che riserviamo a tutte le squadre che affrontiamo. Il nostro gruppo, però, ha una propria identità, valori ben definiti e un grande spirito di sacrificio. Partiamo dunque per questa trasferta con fiducia e con la consapevolezza della nostra forza”.