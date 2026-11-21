Il Basketball Club Lucca torna a giocare in casa dopo due trasferte e con alle spalle 3 sconfitte. Le ultime 2 entrambe in trasferta ancora bruciano, perché venute fuori da prestazioni, malgrado la sconfitta, eccellenti.

A risalire l’italico stivale sono i ragazzi del Felice Scandone Avellino, un roster giovanile, come giovane è il loro migliore attuale realizzatore, Verazzo con 12,9 di media a 24 anni, che va a prendere il posto da qualche partita, a Jackson Joshua, infortunato che in 6 presenze aveva messo a referto 14,7 punti di media con un personale di 27 punti, oggi sostituito con Lucas Chaves.

Lo Scandone Avellino è una squadra molto più performante nelle partite casalinghe, con un pubblico che riesce davvero ad essere il sesto uomo in campo. Meno positivo però il rendimento in trasferta, che ad oggi ha collezionato 4 sconfitte fuori casa. Le medie che registra in trasferta sono di poco inferiori a quelle del Bcl. 67 i punti realizzati di media e 80 quelli subiti, contro i 70,5 realizzati dal Bcl in casa e 77,8 i subiti.

Differenze non eclatanti, ma che sommate ai risultati ottenuti dall’Avellino in trasferta porterebbero a far pendere il piatto della bilancia verso i biancorossi.

Supposizioni e calcoli empirici che non danno certezze e dati che possono essere smentiti velocemente da performance diverse dei campani. Una situazione ben chiara a coach Evangelisti: “Avellino è una squadra molto profonda che ogni partita trova protagonisti diversi. Cercano di correre molto in contropiede. Hanno inserito, causa infortunio di Jackson, un altro straniero molto forte come Chaves. Per quanto ci riguarda abbiamo recuperato Valentini e Del Debbio che ovviamente dovranno essere gestiti in quanto a minutaggio. Questa per noi è e deve essere una finale, perché abbiamo assolutamente bisogno dei 2 punti in classifica. Usciamo da una partita giocata benissimo che però non ha portato punti, ai ragazzi ho chiesto che tutti si impegnino come hanno fatto con la Verodol, ognuno di noi deve dare tutto e anche di più.”

Questa domenica, tutte le squadre di basket italiane coloreranno di rosso lo zigomo dei giocatori, dello staff e della terna arbitrale in segno di vicinanza alle donne che hanno subito violenza. Un piccolo segno per dire a tutte loro che non sono sole, che qualcuno è sempre pronto ad accoglierle ed aiutarle, come l’associazione Luna, da anni impegnata nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere e sui minori. Per l’occasione lo speaker del palazzetto leggerà poche righe scritte dal presidente dell’associazione Daniela Caselli.

Arbitreranno l’incontro Caneva e Pulina di Torino e Mammoli di Perugia.