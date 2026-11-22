Basketball Club Lucca – Scandone Avellino 70-65 (18-18, 35-32, 44-49)

BASKETBALL CLUB LUCCA: Valentini 2, Pittana 8, Dubois 19, Barsanti 6, Simonetti 9, Del Debbio, Colussa 4, Balducci 2, Pierini ne, Cortellino 10, Trentin 10. All. Evangelisti, ass. Di Giambattista.

SCANDONE AVELLINO: Vedovato 9, Farias, Carullo, Frattoni 19, Maresca 4, Savoldelli 7, Mancini ne, Stefanini 4, Verazzo 17, Donda 5. All. Dell’Impero, ass. Abete.

Rialza la testa il Basketball Club Lucca, battendo al Palatagliate lo Scandone Avellino.

Pronti via e gli ospiti alzano subito la voce con un break da 0-4 su un Basketball Club Lucca rimaneggiato con solo 11 giocatori a referto, mancando all’appello Seck e Drocker. Trentin accorcia, poi Simonetti per il 4-6 ed è l’inizio di un serie di contropiedi che fanno salire in sostanziale parità il punteggio. Vedovato e Frattini i migliori realizzatori del primo quarto, con 6 e 5 punti, sulla sponda BCL, Trentin e Simonetti con 6 e 4 punti per arrivare alla prima sirena sul 18-18.

Botta e risposta in avvio del secondo quarto con 2 punti dai liberi di Cortellino e 2 punti di Vedovato dall’area. A 5′ dal riposo il punteggio vede il Bcl condurre per 26-24, un vantaggio che dura il tempo di un’azione. Squadre ancora in equilibrio sul 32-32 a tre giri di cronometro dalla sirena con lo Scandone Avellino sui liberi per un nulla di fatto, per il Bcl è Colussa a rispondere 35-32 di fine quarto.

Ripresa aperta da Barsanti dai liberi per 1 su 1, poi è Simonetti dalla lunetta per un punto da aggiungere al referto e ancora il capitano si esibisce dalla distanza per il 42-37. L’allungo del Bcl dura poco, Avellino torna sul collo dei biancorossi, con Verazzo e Frattoni che hanno letteralmente preso per mano la squadra portandola al 42-44 con 3 e 48 sul cronometro da giocare. Meno 4, 60 secondi alla terza sirena e l’Avellino sui liberi per il 44-47 e un nuovo giro in lunetta per gli ospiti per il 44-49 che chiude un brutto terzo quarto.

È Cortellino ad aprire da 3 per il 47-49 in apertura dell’ultimo tempino, poi Dubois per il nuovo pareggio dopo 3 minuti di gioco. A far saltare gli spettatori in piedi è Dubois con una tripla per il 54-49, ma a scaldare davvero il pubblico ci pensa Cortellino con una nuova sua tripla, portando il Bcl al 57-51 e ancora Dubois da 3 per il 60-54 e di nuovo Cortellino da 2 per il 62-56 a 140 secondi dalla chiusura del match.

Maresca rende vivo lo Scandone Avellino con 3 punti, avvicinandosi pericolosamente ai biancorossi e a togliere le castagne dal fuoco ci pensa Dubois che si inventa una tripla impossibile che allontana gli ospiti, poi Barsanti mette il sigillo al match con due tiri dalla lunetta, firmando il 70-65 finale, facendo tornare il Bcl al successo.