Basket Golfo Femminile – Le Mura Spring Lucca 57-42 (18-12; 24-24; 41-34)

BASKET GOLFO: Gasparini, Quaratesi* 10, De Kock* 16, Balduzzi n.e., Orsenigo 3, Bruintjes* 11, Alfonsi 2, Candelori* 5, Petrarca 2, Zucchini* 8, Vallini, Biancani n.e. All. Biancani, ass. Ferretti.

LE MURA SPRING: Rinaldi 9, Ceccarini* 7, Dianda* 2, Capodagli* 4, Bona 5, Valentino* 7, Michelotti G. n.e., Geremei n.e., Chiti n.e., Maffei*, Michelotti S. 6, Evangelista 2. All. Ferretti, ass. Mercogliano.

ARBITRI: Marco Lodovichi di Impruneta (FI) e Andrea Campatelli di Sesto Fiorentino (FI).

PIOMBINO – Tornano da Piombino con la seconda sconfitta stagionale le ragazze del Greenlucca, senza mai riuscire ad entrare veramente in partita. Dopo aver recuperato una brutta partenza al termine del secondo quarto, le Spring non riescono poi a trovare la via del canestro con la necessaria continuità.

La prima a muovere il tabellone è Candelori su azione di contropiede (2-0), replica subito Valentino su rimbalzo con il libero supplementare (2-3). Il successivo canestro di Bruintjes (4-3) fa chiamare subito il minuto a coach Pistolesi per chiedere il controllo del ritmo gara. Ma è Piombino a provare un primo allungo con due incursioni di De Kock sottoplancia (8-3), cui mette una pezza Ceccarini in arresto e tiro (8-5). Replica subito Bruintjes da sotto and one (11-5), ma Ceccarini consegna un cioccolatino a Valentino libera sotto canestro (11-7) per tenere a contatto le ospiti. Giro pieno in lunetta per Valentino che riporta in scia Lucca (11-9), ma due scorribande in contropiede di De Kock (15-9) al nono minuto fanno allungare nuovamente le padrone di casa. Bona accorcia in jump (15-11), ma De Kock è calda anche dalla lunga (18-11). Si chiude il primo quarto con l’uno su due ai liberi di Michelotti (18-12).

La seconda frazione si apre subito con la bomba dall’angolo destro di Orsenigo (21-12) che sembra far volare le piombinesi. Ma Lucca, nonostante il pressing a tutto campo delle padrone di casa, riesce a ricucire lentamente con il libero di Rinaldi (21-13) e al quarto minuto con la tripla dal centroarco di Michelotti (21-16). Altri due liberi di Capodagli riportano lo svantaggio ad un possesso (21-18), ma Piombino passa ancora su contropiede, ancora su palla persa (23-18). Un libero a testa per Ceccarini e Quaratesi (24-19), ma Lucca riesce ad impattare nel finale con la tripla di Rinaldi su scarico di Capodagli (24-22) e il piazzato di Ceccarini su assist di Evangelista (24-24).

Al rientro le ospiti riescono a mettere il naso avanti con un libero su due di Ceccarini (24-25) per fallo tattico, ma non hanno dalla loro l’inerzia della gara. Quaratesi con una tripla da sinistra (27-25) dà il via ad un nuovo allungo, seguita da Bruintjes in arresto e tiro (29-25) e Zucchini in contropiede (31-25) che approfitta dell’ennesima palla persa Lucca (saranno 21 in tutta la partita su una media di 12/gara). Time out ospite e giro di sostituzioni, ma è ancora Piombino a segno con Zucchini dal centro arco per il +9 (34-25). Michelotti cerca di fermare l’emorragia con una azione personale in penetrazione da destra (34-27), ma con una serie di tiri liberi (pur realizzandone 3 su 7) Piombino si porta in doppia cifra di vantaggio (37-27). Rinaldi due punti in reverse (37-29), sul capovolgimento Bruintjes da sotto (39-29). Si iscrive a referto anche Evangelista in elegante runner (39-31), due liberi di Quaratesi riportano sul +10 (41-31). Si va all’ultimo miniriposo con i due punti di Capodagli in penetrazione (41-33) ed il libero di Ceccarini (41-34).

L’ultimo quarto si apre con l’incursione al vetro di Rinaldi, che mette anche il supplementare riportando Lucca ad un interessante -4 (41-37). Ma è l’ultimo sussulto per le ospiti, Piombino riparte con Bruintjes su rimbalzo (43-37) e Alfonsi ancora in contropiede (45-37) facendo chiamare il minuto a coach Pistolesi. Ma la partita è segnata, un libero di Quaratesi (46-37) e la tripla di Candelori da sinistra fanno allungare ancora Piombino (49-37). Due liberi di Dianda (49-39), ma è ancora Quaratesi che punisce dai 6,75 (52-39). All’ottavo minuto il secondo canestro dal campo di Lucca sugli appena nove tentati, con Bona che piazza un assist di Ceccarini (52-41). Sigillo di Zucchini dalla lunga (55-41), chiudono nei secondi finali due liberi di De Kock (57-41) e uno di Bona (57-42).

“Stasera male da tutti i punti di vista – commenta coach Pistolesi – riconoscendo anche i meriti delle avversarie. Fino all’intervallo è stata una partita brutta in generale, dopo Piombino ha iniziato ad alzare la qualità del proprio gioco e a trovare buone conclusioni offensive. Del resto in questo momento la squadra è questa, abbiamo provato a stare attaccate alla partita, ma abbiamo fatto tanti errori, in parte per responsabilità nostra, in parte per quello che Piombino ha espresso in campo. Naturalmente mi assumo la responsabilità della sconfitta, perchè sono io che metto in campo la squadra. Ora c’è solo da resettare e lunedì ripartire con il lavoro in palestra.”