Il primo quarto è tutto di marca porcarese : Porcari parte forte, tocca anche il più 7 e chiude la prima frazione avanti 19-15. Nella seconda frazione però Castelfiorentino cambia marcia, trascinata da Bellantoni, e firma il sorpasso fino al 29-30 dell’intervallo.

Al rientro Porcari ritrova la sua versione migliore e rimette la gara in equilibrio: alla terza sirena il tabellone segna parità perfetta, 40-40. Nell’ultimo quarto, però, le padrone di casa non hanno le energie per restare in scia: un parziale di 7-0 delle ospiti indirizza la sfida e porta Castelfiorentino fino al più 11 (43-54). Non bastano il recupero di Tocchini e la tripla di Melchino a raddrizzare la gara, e il margine viene gestito dalle ospiti fino alla sirena. Pesa il 9-17 dell’ultima frazione.