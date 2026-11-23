Basket Femminile Porcari sconfitto nel finale da Castelfiorentino
Il primo quarto è tutto di marca porcarese, ma pesa il 9-17 dell’ultima frazione
Basket Femminile Porcari: Rastelli 6, Del Carlo 6, Fusco 4, Tovani 2, Granata, Pellegrini 12, Melchino 8, Menchinlini, Paolinelli, Giori ne, Tocchini 11, Pinochi. All.: Bernabei
Castelfiorentino: Bellantoni 16, Dani 5, Lucchesi ne, Baldinotti, Moustakalle 6, Calugi 8, Banchelli 8, Ancilotti, Nannetti 5, Bandinelli 7, Ravenni, L’Ala 2. All.: Così. Ass.: Caggiano
Parziali: 19-15, 29-30 (10-15), 40-40 (11-10), 49-57 (9-17)
Un buon avvio non basta al Basket Femminile Porcari, che cede 49-57 contro Castelfiorentino al termine di una gara giocata a lungo alla pari. Le ragazze di coach Bernabei, dopo un inizio convincente, non sono riuscite a mantenere il vantaggio costruito all’inizio.
Il primo quarto è tutto di marca porcarese: Porcari parte forte, tocca anche il più 7 e chiude la prima frazione avanti 19-15. Nella seconda frazione però Castelfiorentino cambia marcia, trascinata da Bellantoni, e firma il sorpasso fino al 29-30 dell’intervallo.
Al rientro Porcari ritrova la sua versione migliore e rimette la gara in equilibrio: alla terza sirena il tabellone segna parità perfetta, 40-40. Nell’ultimo quarto, però, le padrone di casa non hanno le energie per restare in scia: un parziale di 7-0 delle ospiti indirizza la sfida e porta Castelfiorentino fino al più 11 (43-54). Non bastano il recupero di Tocchini e la tripla di Melchino a raddrizzare la gara, e il margine viene gestito dalle ospiti fino alla sirena. Pesa il 9-17 dell’ultima frazione.