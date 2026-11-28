Un’altra tappa importante nel suo percorso di crescita. La giovane atleta classe 2012 Melissa Del Guerra, già protagonista con la rappresentativa toscana in diverse manifestazioni nazionali, è stata selezionata per il progetto federale dedicato al monitoraggio e alla formazione dei giovani talenti.

Un’altra bella notizia per il Basket Femminile Porcari, che vede una propria atleta entrare nel percorso Academy Italia, il progetto della Federazione Italiana Pallacanestro rivolto all’individuazione, al monitoraggio e alla crescita dei giovani talenti del movimento cestistico nazionale.

La protagonista è Melissa Del Guerra, classe 2012, che negli ultimi mesi si è messa in evidenza attraverso una serie di esperienze con la Rappresentativa Toscana, guadagnandosi progressivamente l’attenzione dello staff tecnico regionale e l’opportunità di confrontarsi con realtà di livello sempre più alto.

Quella con la rappresentativa toscana è una realtà che Melissa conosce già, avendo avuto modo di vestire più volte la maglia regionale e di prendere parte a importanti appuntamenti del calendario cestistico giovanile.

Già nel gennaio scorso aveva vestito la maglia della Toscana in occasione di un importante torneo nazionale disputato a Gallipoli, confermando le proprie qualità in un contesto di alto livello.

Il suo percorso è proseguito con la partecipazione al Memorial Palmerini di Gubbio, altra occasione di confronto e crescita, che ha preceduto una nuova convocazione per il XVIII Trofeo del Mediterraneo, disputato a Catanzaro dal 31 ottobre al 2 novembre. In quell’occasione Melissa ha fatto parte della rappresentativa toscana che ha affrontato le selezioni di Calabria, Sicilia e Piemonte, in una manifestazione che ha riunito alcune delle migliori atlete italiane della sua annata.

L’ultimo passaggio è arrivato con la convocazione per l’appuntamento interregionale del progetto Academy Italia, svoltosi il 22 novembre a Chiusi, in provincia di Siena. Una giornata di allenamenti e partite che ha visto confrontarsi le selezioni femminili di Toscana, Lazio ed Emilia-Romagna, con la presenza degli staff tecnici delle tre regioni e l’obiettivo di monitorare le atlete classe 2012 in vista dei prossimi appuntamenti federali.

Academy Italia rappresenta uno dei percorsi attraverso i quali la Federazione Italiana Pallacanestro segue da vicino la crescita dei giovani prospetti, offrendo loro occasioni di formazione, allenamento e confronto con atlete provenienti da diverse realtà territoriali. Un lavoro di osservazione e sviluppo che accompagna le ragazze nel loro percorso sportivo e permette agli staff federali di individuare e seguire i talenti più interessanti.

Per Melissa il prossimo appuntamento è già fissato: dal 10 al 13 dicembre sarà a San Bonifacio, in provincia di Verona, per partecipare agli Academy Games 2026, il torneo under 15 femminile organizzato nell’ambito del progetto federale. La manifestazione prevede la partecipazione di otto atlete convocate per ciascuna selezione e una formula con due gironi da quattro squadre, gare all’italiana e successive finali a incrocio. Per le partecipanti saranno quattro giornate di attività, con arrivo previsto il 10 dicembre, allenamenti e partite l’11, gare il 12 e finali nella mattinata del 13 dicembre.

Una nuova occasione per Melissa di misurarsi con altre giovani atlete provenienti da diverse realtà cestistiche e di proseguire il proprio percorso all’interno di un progetto che guarda con attenzione alla crescita dei talenti del basket femminile.

Per il Basket Femminile Porcari, la selezione di Melissa rappresenta un motivo di soddisfazione e un ulteriore riconoscimento per il lavoro portato avanti nel settore giovanile. Un risultato che coinvolge certamente la ragazza, ma che dà valore anche all’attività quotidiana svolta in palestra, al lavoro degli allenatori e all’impegno di tutte le componenti della società.