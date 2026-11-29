Tema Sinergie Faenza – Basketball Club Lucca 100-102 d2ts (19-26, 46-49, 69-70, 83-83, 94-94)

TEAM SINERGIE FAENZA: Eimantas Stankevicius 30 (4/11, 6/10), Gianmarco Bertetti 24 (1/1, 3/13), Alessandro Riva 16 (5/7, 1/1), Luca Campori 11 (1/3, 1/4), Filippo Rossi 8 (2/5, 1/2), Marco Di pizzo 5 (1/1, 0/0), Francesco Marcucci 4 (2/4, 0/2), Raffaele Romano 2 (1/1, 0/1), Marco Susanni 0 (0/0, 0/0), Mattia Lucadamo 0 (0/0, 0/0), Cheikh mouhamadou Sy 0 (0/0, 0/0), Simone Tampieri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 30 / 39 – Rimbalzi: 47 9 + 38 (Eimantas Stankevicius 11) – Assist: 20 (Gianmarco Bertetti 9)

BASKETBALL CLUB LUCCA: Andrea Colussa 17 (2/2, 4/7), Davide Pittana 16 (2/6, 4/7), Andrea Simonetti 16 (7/12, 0/0), Gian marco Drocker 15 (0/3, 4/6), Gianni Dubois 12 (3/11, 1/3), Luca Valentini 10 (2/3, 2/6), Carlo Trentin 8 (1/3, 2/2), Giovanni Cortellino 5 (1/3, 1/3), Andrea Del debbio 3 (0/0, 1/1), Carlo Balducci 0 (0/2, 0/0), Andrea Barsanti 0 (0/0, 0/0), Jacopo Pierini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 16 – Rimbalzi: 32 7 + 25 (Andrea Simonetti 9) – Assist: 24 (Gianni Dubois 8)

Alla fine la spunta Lucca.

Ha il sapore dell’impresa il successo dei biancorossi di coach Evangelisti dopo due supplementari in Romagna. Ai locali non basta la vena di Stankevicius, che chiude con 30 punti in carniere. Quello di Lucca è un successo di squadra, con la formazione lucchese che ha saputo reagire alla rimonta locale dopo un ottimo primo quarto, tenere botta all’overtime e trovare il guizzo vincente.

Possesso biancorosso, palla a Pittana e primi 3 punti, poi i primi due liberi del match per i padroni di casa per 1 su 2, contropiede per il BCL e 2 punti a firma Dubois. Bcl tutto in avanti regala ai tifosi lucchesi giunti a Faenza un parziale break da 0-9 che costringe Pansa a richiamare i suoi ragazzi in panchina.

All’uscita dai blocchi Di Pizzo realizza da 2 e Pittana replica da 3 per il 3-13 a 5 minuti del primo quarto. Di Pizzo dalla lunetta per 2 punti e ancora Pittana castiga la difesa del Tema Sinergie con altri 3 punti, con il BCL però in bonus che consente ai faentini di incassare altri 2 punti dalla lunetta, poi Colussa, prima schiacciando a canestro poi da tre porta il punteggio 13-21 con 60 secondi alla sirena. Per i faentini inizia a farsi vedere Stankevicius che con due triple prova ad avvicinarsi al BCL, ma Drocker è pronto a rispondere da 3 e Cortellino sulla sirena con altri 3 per il 19-26 finale.

La partita riprende con Faenza a 19 punti, 8 dal campo e 11 dalla lunetta Ad aprire sono i padroni di casa con Stankevicius, poi è Bertetti, l’altro cecchino di Faenza ad infilarla da 3. Valentini risponde da 3 e poco dopo concede il bis e ancora lui serve una palla d’oro a Trentin per il 26-33. Faenza ha alzato il ritmo e caparbiamente prova a tornare sul collo al biancorossi che riescono però a rispondere ad ogni affondo avversario. Quattro minuti al riposo e sul tabellone si legge 37-43 firmati da Simonetti. Bertetti e Campori siglano il -1, poi è il primo vantaggio interno con Stankevicius, 46-45 con un minuto al riposo lungo, Cortellino da 3 ribalta in un finale accesissimo con Drocker sui liberi per un tiro e il 46-49 che chiude il quarto.

Il match riprende con la Tema sinergie che ha capitalizzato 46 punti con 15 su 21 dai liberi, contro i 2 su 5 del Bcl, con 5/11 da 3 e 8/16 da 2, mentre i ragazzi di Evangelisti hanno messo a referto 9/12 da 3 e 10/20 da 2. Dubois e Pittana aprono il quarto per il 46-54, importante sarebbe riuscire a limitare i falli che hanno permesso a Faenza di rientrare in partita. Dopo il duo biancorosso è l’assolo di Stankevicius a farsi sentire con 2 triple e questa volta è coach Evangelisti che ferma tutto, al rientro si apre una lotta a colpi di triple, Dubois, Stankevcius, Drocker e ancora Bertetti per il nuovo vantaggio faentino 65-63.

Quanto ci si aspettava dalla Tema Sinergie al rientro in campo sta avvenendo senza però che riescano a scappare via. Il Bcl per adesso è sempre riuscito a rispondere colpo su colpo, riguadagnando sempre la testa del match fino a chiudere la terza frazione di gioco sul 69-70.

Ultimo quarto e a penalizzare il Bcl sono ancora i liberi, Riva aggiunge 2 punti e Faenza vola al +6. L’inerzia è decisamente girata in favore dei padroni di casa, Bertetti in lunetta ha ormai murato un palazzo a sei piani, mentre per il BCL sembra diventata una regola il rimbalzo sui ferri della palla.

Il Basketball Club Lucca torna a realizzare con Pittana per il 78-72, poi è Drocker che porta il Bcl al -5, poi ancora è Colussa per il -2 con 3 giri di cronometro al termine. Colussa riceve e mette da due per la parità 80-80 e 90 secondi di gioco.

I fantini tornano in vantaggio con Stankevicius e Simonetti risponde dalla media per la nuova parità e un nuovo overtime per il Basketball Club Lucca.

Comunque vada è l’ennesima riprova che il Bcl non è secondo a nessuno, è in grado di mettere in difficoltà qualunque squadra e nel caso anche vincere

L’overtime si apre con la Tema Sinergie sui liberi per il vantaggio, +2 e 4 minuti da giocare, poi è la volta di Drocker ad andare sui liberi per l’84-84, di nuovo +2 per i padroni di casa e poi Drockee che ribalta al +1

Sempre dalla lunetta Stankevicius segna l’88-87 a rispondere questa volta è Simonetti, poi arriva Colussa da 3 per il 90-92 con 45 secondi rimasti e Dubois sulla lunetta per 1 su 2 per il 90-93, ma Stankevicius non è ancora stanco e infila la tripla del pareggio e il secondo overtime.

Di nuovo liberi in apertura per Faenza, 94-93 e liberi per Dubois per il 94-95 poi botta e risposta da 3 e ancora Faenza a segno con il BCL avanti per un solo punto.