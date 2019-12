Il Real Forte piazza il colpo Samuele Chicchiarelli

Colpo in casa Real Forte Querceta. A poche ore dalla chiusura del mercato, la squadra versiliese cala l’asso nella manica e ingaggia Samuele Chicchiarelli, attaccante ligure ma in Toscana già da diverse stagioni.

Dopo un trascorso nelle giovanili del Genoa, e dopo aver disputato le ultime stagioni con la maglia del Viareggio e del Tuttocuoio, Chicchiarelli sceglie per questa seconda parte di stagione la formazione fortemarmina.

“Sono felice di aver trovato l’accordo con il Real Forte – le prime parole di Chicchiarelli -. Ho voglia di rimettermi subito in gioco. Ho già avuto modo di allenarmi con il gruppo in questa settimana, sono certo che la squadra ha tutte le potenzialità per far bene. Spero di concludere questo 2019 serenamente con il Real, magari con una vittoria subito domenica, e poi ricominciare per un grande 2020”.