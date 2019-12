Tau, le giovanili chiudono l’anno con due vittorie e un pari

Il modo migliore per festeggiare il Natale. Due vittorie, un pareggio e una partita rinviata per maltempo: le giovanili del Tau Calcio Altopascio chiudono la prima parte di campionato senza sconfitte.

Si fermano gli Allievi Elite per l’impraticabilità del campo dell’Atletico Lucca a causa del maltempo, mentre i B chiudono l’incontro con il Capezzano Pianore sul 3 a 3. Vincono, invece, i Giovanissimi: gli Elite battono per 4 a 1 il Capezzano Pianore e i B travolgono il Luccasette.

Allievi B

Tau Calcio – Capezzano Pianore: 3 – 3

TAU CALCIO: Calu, Lleshi, Lotti, Mauriello, Gigante, Ceccarelli, Sabatini, Vitrani, Warid, Kane, Fiorentini, Di Biagio, Banti, Carmignani, Ceraolo, Manfredi, Paolinelli, Rocco.

CAPEZZANO: Solfanelli, Salini, Marchetti, Lampitelli, Ramku, Ferrara, Kavaja, Tognetti, Belluomini, Del Carlo, Sapienza, Azioni, Rossi, Rodrigues, Magera, Simonini, Diamanti, Boselli.

RETI: Warid (2), Rocco; Belluomini (2), Ramku

Nel primo tempo passa subito in vantaggio il Capezzano, con il gol di Belluomini al 10′. Warid non ci sta: al 17′ arriva il gol del pareggio e al 20′ quello del raddoppio. Nella ripresa gli amaranto passano in vantaggio al 27′ con Rocco, ma il Capezzano accorcia con Belluomini (38′). Ramku chiude con il gol del 3 a 3 al 40′. Il Tau chiude la prima parte di campionato in sesta posizione con 27 punti, 34 gol fatti e 21 subiti. Si torna a giocare il 4 gennaio contro la Cattolica Virtus, capolista.

Giovanissimi Elite

Tau Calcio – Capezzano Pianore: 4 – 1

TAU CALCIO: Maranghi, Bargellini, Scarselli, Vellutini, De Luca, Michelucci, Pittalis, Maurelli, Lari, Vitolo, Croci, Velani, Mariotti, Cinelli, Zani, Sammartino, Ferrucci, Coppola, Matteucci.

CAPEZZANO: Moretti, Navari A., Belli, Fiocco, Benvenuti, Cortopassi, Gazzoli, Lazzari, Belluomini, Guidi, Saranfi, Baldi, Colasuonno, Tarquini, Bartelloni, Navari L., Moriconi, Donati, Benedetti.

RETI: Vitolo, Pittalis (2), Lari; Belluomini

Bella vittoria sul Capezzano Pianore. Gli amaranto campioni d’inverno chiudono il girone di andata al primo posto in classifica, con 39 punti, 46 gol fatti e solo 9 reti subite. Appuntamento con la prima del ritorno il 5 gennaio contro la Lastrigiana.

Giovanissimi B

Luccasette – Tau Calcio: 0 – 15

LUCCASETTE: Oliparambil, Bedini, Onofrei, Marinai, Tredici, Maiorano, Metvelaj, Betti, Perni, Cei, Passalacqua, Coli, Calanchi, Bolaffio, Ori, Pezzuto, Buti.

TAU CALCIO: Balluchi, Capocchi, Garzella, Bartelloni, Pissuti, Lucchesi, Erba, Bigazzi, Casolare, Vannucchi, Vitali, Gazzoli, Matteoni, Pisani, Bellandi, Belli, Musumeci, Stefani, Notarelli, Morandini.

RETI: Bartelloni, Vitali, Bigazzi 2, Casolare, Erba, Matteoni, Stefani 2, Lucchesi, Bellandi, Notarelli 2, Musumeci; autogol Luccasette

Travolgenti, come sempre, i Giovanissimi B vincono sul Luccasette. Restano saldi in prima posizione, con 36 punti, 111 gol fatti e 4 reti subite. Il girone di andata si chiuderà il 12 gennaio contro il Ponte 2000.