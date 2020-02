Viareggio Women’s Cup, Juventus-Inter sarà in diretta Facebook

La telecronaca integrale di Juventus-Inter, partita valevole per la seconda giornata della fase a gironi della seconda Viareggio Women’s Cup sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della Viareggio Cup. La sfida è in programma alle 15 di domani (13 febbraio) al Cavanis di Capezzano (Lucca).

A Fornacette (Pisa), invece, si disputa l’altra gara del girone 1, Empoli-Roma. Classifica: Roma e Juventus 3, Inter e Empoli 0.

Per il girone 2, a Santa Croce sull’Arno: Sassuolo-Westchester United; a Lido di Camaiore, Fiorentina-Genoa. Classifica dopo la prima giornata: Fiorentina e Genoa 3, Sassuolo e Westchester United 0.

Alle semifinali – in programma lunedì (17 febbraio ore 15) – accedono le prime due classificate dei due gironi. La finalissima, con diretta tv su RaiSport, è fissata per mercoledì (19 febbraio) con inizio alle 16 a Montignoso (Massa).