Lucchese in dieci e in vantaggio con Ligorna (1-0)

Lucchese – Ligorna 1-0

LUCCHESE: Coletta, Bartolomei, Papini, Meucci, Soldati (17′ st Panati), Lionetti, Cruciani, Remorini (17′ st Bitep), Vignali (40′ pt Ligorio), Nannelli (45′ st Fazzi), Iadaresta. A disp: Luglio, Pardini, Ligorio, Lucarelli, Nolè, Panati, Presicci, Fazzi, Bitep. All: Monaco

LIGORNA: Bulgarelli, Danovaro, Capotos, Lala, Ferrante, Castellano (15′ pt Gnecchi), Zunino, Gobbi, Mitta (13′ st Pondaco), Chiarabini, Corsini (39′ st Vallerga). A disp: Atzori, Betella, Gnecchi, Leone, Pondaco, Bennati, Fasce, Vallerga, Gallotti. All: Costa

ARBITRO: Pistarelli di Fermo (Pilleri di Cagliari e Pinna di Oristano)

RETI: 20′ st Iadaresta

NOTE: espulso Papini al 32′ pt; ammoniti Gobbi, Bulgarelli, Nannelli, Bartolomei

La Lucchese ospita il Ligorna con il solito copione: continuare a vincere per alimentare il sogno promozione. In mezzo al campo gioca Lionetti, mentre in difesa Meucci sostituisce lo squalificato Benassi. Tutto confermato il reparto offensivo. Fischio d’inizio alle 14,30.