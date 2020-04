Calcio, ok alla manutenzione degli impianti sportivi

Vista la condizione in cui versano gli impianti sportivi delle società sportive, impianti che risultano inutilizzati ormai da alcune settimane, il presidente del Crt della Figc, Paolo Mangini ha richiesto all’assessore regionale allo sport Stefania Saccardi la possibilità di autorizzare l’ingresso in tali impianti a dirigenti e collaboratori delle società solitamente addetti alla manutenzione. Una presenza necessaria al fine di verificarne lo stato e mettere in atto gli interventi necessari.

A questa richiesta l’assessore Saccardi ha risposto positivamente e, in analogia con l’ordinanza 36 del 14 aprile 2020, è consentita l’attività di cura e manutenzione ordinaria degli impianti sportivi esterni a manto erboso (erba naturale e sintetica). Tale attività dovrà svolgersi comunque nei limiti del comma 1 dell’ordinanza (una volta al giorno, massimo due persone).

“Ringraziamo l’assessore Saccardi – dice la Figc regionale – per la sensibilità dimostrata nei confronti del nostro movimento”.

Oggi pomeriggio sul comunicato stampa ufficiale (raggiungibile al sito del Comitato Regionale Toscana https://toscana.lnd.it/) verrà pubblicata la lettera dell’assessore con relativa ordinanza da allegare all’autodichiarazione per lo spostamento dalla propria residenza all’impianto sportivo.