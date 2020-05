Dal “calcio popolare” un appello alla Lega per la riduzione dei costi di iscrizione ai campionati

Un appello alla Lega Dilettanti e a tutte le società sportive per ridurre o azzerare i costi di iscrizione in vista della prossima stagione sportiva. Questa l’iniziativa di quattro società dilettantistiche toscane che si basano sul principio dell’azionariato popolare: Calcistica popolare Trebesto Lucca, Spartak Apuane Massa, Lokomotiv Viadipietreto Valdinievole e Fc La Rinascita Pisa. Le quattro società paventano uno scenario drammatico, con la scomparsa di molte realtà dilettantische a causa della crisi economica scaturita dall’emergenza coronavirus.

“L’immensa crisi sociale ed economica che ha colpito il paese a seguito del dramma coronavirus riguarda tutti gli ambiti, compreso quello sportivo – si legge nell’appello pubblicato sulle pagine social delle società aderenti -. Per tante società trovare i fondi per affrontare la prossima stagione appare notevolmente complicato. Molte squadre rischiano di veder venire meno le proprie fonti di finanziamento a livello sia di proprietà che di sponsor, viste le difficoltà a cui molte aziende andranno incontro e anche riguardo all’organizzazione delle attività di autofinanziamento che solitamente riempiono l’estate. Il presidente della Lnd parla addirittura della possibilità che scompaia una società su tre“.

“Alla luce di questo pensiamo che sia necessario che tutte le istituzioni sportive, dal Ministero fino alle sedi locali della Federazione e della Lega, oltre che le leghe amatoriali pensino seriamente a delle soluzioni che scongiurino questo scenario – prosegue l’appello – Per cominciare da un’esigenza molto immediata, questo appello è finalizzato alla notevole riduzione, se non all’azzeramento, dei costi d’iscrizione per la prossima stagione per i campionati dilettantistici e amatoriali“.

“Questo appello nasce da alcune società che si riconoscono nei principi del ‘calcio popolare’, ovvero nella proprietà collettiva basata sull’azionariato popolare, nelle iniziative sul territorio, nel totale autofinanziamento, nel protagonismo dei tifosi e dei soci – si legge ancora -. Ci organizziamo così perché ci piace e pensiamo sia più giusto ma anche perché reggersi sulla forza di una comunità crediamo garantisca, in prospettiva, più solidità. Pensiamo in ogni caso che in questo momento di grave emergenza tutte le società sportive debbano stringersi assieme ed elaborare proposte che servano a salvaguardare un patrimonio che è di tutti”.

“Siamo convinti che questa cosa meravigliosa che è il calcio di base sia davvero a rischio – conclude l’appello -. Attiviamoci per salvarlo e farlo tornare più vivo, passionale e popolare che mai”.

L’appello è stato condiviso anche dalla Dialectik Football, una realtà di calcio popolare francese. Obiettivo è quello di farlo girare in Europa e di allargare il messaggio non solo al calcio popolare.