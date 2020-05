Morto Gigi Simoni: allenò la Lucchese dal 2005 al 2007

Mondo del calcio in lutto. Si è spento oggi (22 maggio) a 81 anni all’ospedale di Cisanello di Pisa Gigi Simoni, allenatore della Lucchese dal 2005 al 2007, squadra della quale è stato anche direttore tecnico.

Allenatore dell’Inter che nella stagione 1997/1998 conquistò la Coppa Uefa nella notte di Parigi, da tempo

lottava con una terribile malattia. L’allenatore aveva accusato un ictus il 22 giugno scorso.

“A Lucca – dicono dalla società rossonera – Simoni aveva molti cari amici che adesso piangono un vero uomo di sport: una persona leale, corretta, professionale, stimata in tutto l’ambiente del calcio. In questo momento di profondo dolore tutta la famiglia della Lucchese 1905 si stringe con affetto e partecipazione intorno alla moglie Monica e ai familiari“.

La biografia di Gigi Simoni è stata raccontata da Luca Tronchetti e Luca Carmignani nel libro Simoni si nasce. Dagli esordi nella squadra del paese natale (Crevalcore) al passaggio alle giovanili della Fiorentina, vera palestra per le giovani generazioni, sino alla consacrazione nel Torino con la convocazione in nazionale nel 1965 e al successivo passaggio alla Juventus di Heriberto Herrera impegnata in Coppa dei Campioni. Ma i momenti più emozionanti Simoni li ha vissuti in panchina. Un palmares unico: 7 campionati vinti in serie B (record di ogni epoca) con Brescia, Genoa (2 volte), Pisa (2 volte), Ancona e Cremonese, città che lo ha eletto allenatore del secolo. A cui si aggiungono le vittorie dei campionati in C2 (Carrarese e Gubbio) e C1 (Gubbio) in veste di direttore tecnico. Resta un mistero l’esonero dall’Inter proprio nel giorno in cui a Coverciano gli venne consegnata la panchina d’oro come migliore allenatore della precedente stagione.