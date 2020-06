Diavoli Neri, confermati mister Cassettai e gran parte della rosa

Diavoli Neri, confermato in panchina Alessandro Cassettai per il prossimo campionato di Prima Categoria. Sarà coadiuvato da un altro tecnico per una stagione in cui la formazione di Gorfigliano è in cerca di conferme.

Tutta la rosa dello scorso anno, inoltre, ha dato conferma di voler rimanere a costi ridotti post Covid, segno di attaccamento molto apprezzato dalla società. Dopo le conferme la società è intenzionata a procedere con qualche ritocco per cercare di migliorare la squadra.