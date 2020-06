Nasce l’Atletico Capannori: giocherà in Terza Categoria

È ufficiale la nascita dell’Atletico Capannori, che da oggi è la sezione calcio della Polisportiva Capannori e si iscriverà al prossimo campionato di Terza Categoria.

Il presidente Luca Fontana ha scelto di affidare l’intera gestione ad Andrea Monaci, che da direttore sportivo a Porcari ha ottenuto due promozioni in quattro anni portando la società dalla Terza alla Prima Categoria. Sarà lui il direttore generale, con la speranza di poter ripetere anche a Capannori gli ottimi risultati ottenuti in questi anni.

Una partenza importante per mettere subito in chiaro la volontà di far bene fin da subito. C’è invece ancora il massimo riserbo sul nome del mister che guiderà la neonata formazione biancorossa. In settimana ci sono stati diversi sondaggi e si pensa che entro i primi di luglio si potrà finalmente ufficializzare il profilo con cui poter definire anche i primi accordi con i giocatori.