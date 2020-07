Calcio dilettanti, ecco le date per la stagione 2020/2021. Ipotesi fusione Marlia – Acquacalda

Il coronavirus non ferma la passione del calcio dilettanti. Che scalda i motori per la prossima stagione.

Ci sono, infatti, le date di inizio dei campionati. L’Eccellenza ripartirà l’11 ottobre con il campionato e il 13 settembre con la Coppa. Promozione, Prima e Seconda prenderanno il via sempre l’11 ottobre per il campionato e il 20 settembre per la Coppa. Al via il 3 ottobre gli juniores regionali, il 4 ottobre il girone di merito di allievi e giovanissimi e i gironi a 15 dei giovanissimi, l’11 ottobre i gironi regionali di allievi e giovanissimi. Il 3 ottobre la partenza degli allievi B regionali.

Inizia, intanto, la lunga lista di ripescaggi per completare gli organici. In Eccellenza salgono ‘a tavolino’ Prato 2000 e Atletico Piombino, in Promozione la Gallianese, in Prima Categoria i Giovani Rossoneri e l’Atletico Podenzana, in Seconda il Quercegrossa, negli juniores regionali la Pontremolese, negli allievi regionali Portuale Guasticce e Montelupo e nei giovanissimi regionali l’Atletico Levane Leona.

Tante le possibili fusioni in ponte per affrontare al meglio il post emergenza coronavirus. In Lucchesia un progetto è in cantiere per unire le forze di Folgor Marlia e Acquacalda San Pietro a Vico. Le altre possibili fusioni: San Donato – Albinia, Soci Casentino con Falterona Alto Casentino e Casentino Academy, Marlia – Acquacalda Spv, Mezzana – La Querce 2009, Etrusca Marina – Marina, Giovanile Sextum – Peccioli, Lucca Calcio – Sporting Massarosa Academy per il settore giovanile, San Macario – Oltreserchio per il calcio a cinque, Antares – Pol.90, Real Fortezza – Young Livorno.

Novità anche per la Terza Categoria: Sant’Alessio e Aquila Sant’Anna, che avevano solo il settore giovanile, iscriveranno la prima squadra alla prossima stagione.