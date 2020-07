Di Lorenzo si conferma un terzino goleador: con il Milan il terzo sigillo stagionale

Brilla ancora una volta una giovane stella di Ghivizzano allo stadio San Paolo. Ieri sera (12 luglio) nel “big match” della giornata tra Napoli e Milan, Giovanni Di Lorenzo è tornato al gol (foto tratta dal profilo Instagram del giocatore). Una partita piacevole e intensa, finita con il risultato di 2-2.

Dopo un buon avvio degli azzurri, il Milan è passato in vantaggio al 20′ con il gran sinistro di Theo Hernandez su assist di Rebic. Il forte terzino del Milan chiama, Giovanni Di Lorenzo risponde: al 24′, da una punizione di Insigne, Donnarumma respinge male e il terzino di Ghivizzano, da bomber vero, si arriva per primo sul pallone e insacca a porta vuota il gol dell’1-1. Il tap-in vincente di Giovanni Di Lorenzo

Un terzino con il vizio del gol: per Di Lorenzo si tratta del terzo gol stagionale, l’ottavo della sua carriera in Seria A. Una stagione da ricordare, nonostante lo stop per il coronavirus: in campionato il talento di Ghivizzano ha collezionato anche 4 assist, con 2610 minuti giocati. Un vero e proprio punto fermo della squadra di Gattuso: Di Lorenzo si è preso subito Napoli.

“Peccato per il risultato, ma abbiamo fatto una grande partita! Avanti così!”, questo il commento su Instagram del terzino di Ghivizzano nel post-gara. Tra i tanti messaggi anche quello del compagno di squadra Fabian Ruiz: “Goleador”.

Nella ripresa il Napoli passa in vantaggio con il solito Mertens, ma poi viene raggiunto dal rigore di Kessie. Il Napoli continua la sua marcia positiva con l’ottavo risultato utile (7 vittorie e un pareggio) su 9 partite. Il prossimo appuntamento è mercoledì al Dall’Ara di Bologna. L’estate del Napoli di Giovanni Di Lorenzo non è ancora finita.