Serie A ormai in cantina, ora si pensa alle coppe europee

La Serie A può definirsi ormai chiusa dopo la vittoria della Juventus sulla Sampdoria che ha sancito il nono titolo italiano di fila per la squadra bianconera. Il tecnico Sarri, con il 2-0 sulla Sampdoria di Ranieri, può finalmente festeggiare il suo primo titolo in Italia, dopo l’Europa League con il Chelsea. Uno scudetto strano, che arriva tra le critiche e non dirada tutte le nubi sulla testa del tecnico bianconero, che al triplice fischio non festeggia ma rientra subito negli spogliatoi. Sul match scudetto non poteva non esserci la firma di Ronaldo, che ha sbloccato il match allo scadere del primo tempo, salendo a quota 31 gol in campionato, -3 da Immobile che ha segnato una tripletta con il Verona. CR7 è stato a un passo dalla doppietta al 90′, ma ha centrato una traversa su rigore. Chiusa anche la questione posto Champions League, con Atalanta, Inter e Lazio sicure dell’accesso alla prossima competizione della Coppa dalle grandi orecchie.

Testa alla Champions

Ora per le squadre italiane è giunto il tempo di dedicarsi alla fase finale della Champions League. La squadra bianconera giocherà in casa il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione di Rudi Garcia. All’Allianz Stadium di Torino, rigorosamente a porte chiuse, andrà in scena una partita cruciale per il futuro europeo di entrambe le squadre: i Campioni d’Italia cercheranno di rimediare alla dolorosa sconfitta per 1-0 occorsa nel match d’andata disputato l’ormai lontano 26 febbraio, i francesi cercheranno di difendere quel risultato e di fare festa.

In palio la qualificazione alla Final Eight di Lisbona, l’innovativo format del torneo previsto per questa tormentata stagione: otto squadre nella capitale portoghese, pronte a sfidarsi in quarti, semifinali, finale in partita secca. Gli uomini di Maurizio Sarri dovranno dunque imporsi con almeno due gol di scarto per poter fare festa e secondo gli esperti delle scommesse online hanno tutte le carte in regola per avere la meglio sui francesi. Non sarà però semplice e la squadra di Sarri non dovrà sottovalutare la compagine transalpina anche se il Lione non disputa un incontro ufficiale da inizio marzo visto che la Ligue 1 è stata definitivamente sospesa. Cristiano Ronaldo e compagni vogliono continuare la cavalcata verso la Coppa dalle grandi orecchie dopo aver conquistato anche lo scudetto.

Il Napoli di Gattuso

Altra squadra impegnata in Champions è il Napoli di Gennaro Gattuso. Il match si disputerà l’8 agosto al Camp Nou. Un match (a porte chiuse) che metterà in palio l’accesso ai quarti di finale della massima competizione continentale per club. Una rassegnata, come è noto, sconvolta nel suo programma dalla pandemia, che ha costretto l’UEFA a lanciare un nuovo format dai quarti di finale in avanti, ovvero quello della Final Eight. Si ripartirà dal pareggio per 1-1 dell’andata (25 febbraio al San Paolo), i blaugrana hanno dalla loro tutti i favori del pronostico ma i campani hanno tutti i mezzi per cercare una clamorosa impresa in terra spagnola. I ragazzi di Rino Gattuso dovranno vincere oppure pareggiare segnando almeno due gol per passare il turno, in caso di pareggio per 1-1 si andrà ai tempi supplementari. I vincitori della Coppa Italia sono in buona condizione, per quanto si è visto in campionato, e possono fronteggiare a testa alta Lionel Messi e compagni, capaci di concludere la Liga al secondo posto alle spalle del Real Madrid.

Il sogno Atalanta

C’è grande attesa a Bergamo per il match valido per i Quarti di Finale di Champions League tra Atalanta e Paris Saint Germain. Atalanta-PSG si disputerà mercoledì 12 agosto alle ore 21.00 a Lisbona, in occasione dei quarti di finale della UEFA Champions League. La Dea è riuscita a battere gli spagnoli del Valencia nel doppio confronto, superandoli sia all’andata che a ritorno, mentre i francesi hanno eliminato proprio il Borussia Dortmund di Favre prima della sosta causata dall’emergenza Coronavirus.

L’Europa League

Due italiane impegnate in Europa League: l’Inter di Antonio Conte e la Roma di Paulo Fonseca. Inter-Getafe e Siviglia-Roma si giocheranno in gara secca in campo neutro (Gelsenkirchen e Duisburg). In caso di passaggio del turno, la squadra di Conte sfiderà la vincente della gara tra Bayer Leverkusen e Rangers Glasgow (3-1 per i tedeschi in trasferta all’andata) alla Esprit Arena di Dusseldorf lunedì 10 agosto. In caso di accesso alle semifinali, la gara secca sarà giocata sempre alla Esprit Arena di Dusseldorf, lunedì 17 agosto.