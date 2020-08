Allenamenti congiunti, ecco la road map del Real Forte Querceta

Il Real Forte Querceta ufficializza la serie di allenamenti congiunti in programma per la squadra di mister Christian Amoroso, che a partire da questo sabato riprenderà a confrontarsi con altre realtà sportive del territorio, dopo il lungo stop causa pandemia.

Si specifica che, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse, pertanto agli spettatori non sarà possibile assistere agli eventi in programma.

Massese 1919 – Real Forte Querceta

Sabato 29 agosto 2020 Ore 17:30

Stadio c.le degli Oliveti, Massa (MS)

Capezzano Pianore 1959 – Real Forte Querceta

Mercoledì 2 settembre 2020 Ore 20:45

Stadio c.le Capezzano Pianore (LU)

Real Forte Querceta – Cuoiopelli

Sabato 5 settembre 2020 Ore 17:00

Stadio c.le “Necchi-Balloni”, Forte dei Marmi

Real Forte Querceta – Sporting Pietrasanta 1909

Mercoledì 9 settembre 2020 Ore 17:00

Stadio c.le “Necchi-Balloni”, Forte dei Marmi

Real Forte Querceta – Forcoli 1921 Valdera

Sabato 12 settembre 2020 Ore 17:00

Stadio c.le “Necchi-Balloni”, Forte dei Marmi

Real Forte Querceta – Cascina

Mercoledì 16 settembre 2020 Ore 17:00

Stadio c.le “Necchi-Balloni”, Forte dei Marmi