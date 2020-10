Lucchese, Monaco: “Con la Pro Vercelli mi aspetto una reazione da parte di tutti”

In Piemonte a caccia del riscatto. Dopo i brutti ko di Novara e nel derby casalingo con il Grosseto, la Lucchese domani (11 ottobre), alle 17,45, affronterà la difficile trasferta con la Pro Vercelli alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Alla vigilia del match, mister Monaco chiede ai suoi un cambio di atteggiamento: “Il gruppo il giorno dopo la gara con il Grosseto non era al massimo, non abbiamo fatto una prestazione dignitosa. Già dal giorno successivo abbiamo analizzato quello che non è andato e ieri abbiamo fatto un buon allenamento. Nella partita di pro Vercelli mi aspetto una reazione da parte di tutti, sia da quelli che iniziano la partita sia quelli che subentrano. Dobbiamo cambiare atteggiamento e cercare di entrare in campo con la concentrazione, con la voglia di sacrificarsi, di vincere i contrasti, con la determinazione e generosità per fare qualche cosa in più per i compagni”.

“La Pro Vercelli è una squadra con qualità tecniche e fisiche – prosegue il mister -, ma aldilà dell’avversario sarà importante il nostro atteggiamento: dobbiamo scendere in campo con la voglia di fare risultato”.

Per quanto riguarda la formazione: “Dobbiamo valutare i ragazzi che non stanno al 100% – precisa Monaco -, abbiamo avuto qualche defezione sia in mezzo al campo che sulla trequarti. Quelli che scenderanno in campo saranno al 100%. Qualche dubbio ancora me lo porto dietro”.