Filecchio Women neopromossa terribile: a punteggio pieno dopo due gare

Filecchio Women – La Cella 2-0

In casa Filecchio c’era tanta attesa per questa gara contro La Cella di Reggio Emilia perchè affrontando una neopromossa si ventilava la possibilità di incamerare altri tre punti dopo la vittoriosa trasferta di Spoleto.

Così è stato nonostante il Filecchio Women ci abbia abituato a prestazioni migliori. L’approccio è buono e quindi parte bene il Filecchio con l’intenzione di sbloccare prima possibile il risultato. E così ci prova al 11′ Cantini con un colpo di testa che però finisce alto.

La Cella fa capire che non è venuta a Barga a fare la vittima sacrificale e risponde due minuti dopo con un tiro dal limite abbastanza insidioso. Le filecchiesi comunque comandano il gioco e al 20′ la palla del possibile vantaggio capita sui piedi di Giulia Nellini che però non la sfrutta.

Padrone di casa in avanti e Fenile ci prova al 28′ dalla lunga distanza ma il suo tiro è deviato in corner. Dal medesimo dopo azione prolungata la stessa Fenili si destreggia bene in piena area e liberandosi di prepotenza sigla un gran gol. La stessa attaccante cerca il 2-0 nel giro di due minuti prima al 33′ poi un minuto dopo si mangia letteralmente un goal già fatto quando da distanza ravvicinata non inquadra la porta.

Nella seconda frazione di gioco il Filecchio Women prova a chiudere la partita al 55′ con un tiro al volo di Moni ma senza esito. Le emiliane ospiti cercano il pari con determinazione seppur non creando vere occasioni da gol mentre le filecchiesi amministrano il gioco e al 24′ Elena Manganiello con una punizione magistrale sigla il 2-0 che di fatto sancisce la fine delle ostilità con le reggiane volenterose ma con il possesso palla padrone delle locali.

Dopo le prime due giornate di campionato hanno conquistato 6 punti contro due neopromosse mentre la prossima trasferta a Iesi sarà sicuramente un banco di prova più impegnativo contro un formazione tosta che in serie C disputa campionati di media alta classifica. Per adesso c’è grande soddisfazione e altrettanto entusiasmo in tutto l’ambiente sportivo di Filecchio e non solo per questa bella realtà che si chiama Filecchio Women.