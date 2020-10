Tau Calcio, il ds Dal Porto: “Campionato a singhiozzo non aiuta”

Nuovo impegno in vista per il Tau Calcio. Dopo i due appuntamenti di Coppa, finiti uno in parità e uno con la vittoria della squadra altopascese, domenica (25 ottobre) la squadra di Cristiani sarà impegnata ancora una volta contro il Camaiore.

“Il Camaiore potrebbe essere avvantaggiato – commenta il ds Maurizio Dal Porto – visto che domenica scorsa ha giocato, mentre noi abbiamo scontato la sospensione della partita a causa della quarantena della Massese. Ora più che mai serve di trovare la giusta concentrazione e la giusta tensione per non perdere giri”.

“Negli incontri precedenti – continua – il Camaiore è riuscito a metterci in difficoltà nei primi minuti di gioco, ma siamo sempre riusciti a rialzare la testa e a farci valere, la prima volta strappando un pareggio e la seconda vincendo. Questo campionato a singhiozzo, indubbiamente, non aiuta a trovare la concentrazione che serve per disputare gare all’altezza della nostra preparazione, ma dagli allenamenti di questa settimana abbiamo visto che la squadra c’è, ha alzato i giri e la forma fisica tiene”.

Infine uno sguardo al prossimo futuro: “Se si conferma il programma, abbiamo davanti a noi due settimane di doppi turni. Il turno di Coppa è fissato per il 28 ottobre e quello di campionato contro la Massese è previsto per il 4 novembre. È fondamentale arrivarci ‘interi’, con tutta la rosa a disposizione”.