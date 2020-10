Una Lucchese in piena emergenza sfida la Juventus U23 (0-1)

Lucchese – Juventus Under 23 0-1

LUCCHESE: Biggeri, Papini, Kosovan, Panati, Scolcia, Bartolomei, Fazzi, Bitep (14′ pt Moreo), Meucci, Adamoli, De Vito. A disp.: Mazzotta, Cruciani, Cellamare, Signori, Convitto, Falivene, Caccetta. All.: Di Stefano

JUVENTUS U23: Israel Wibmer, Coccolo, Troiano, Ranocchia, Marquez, Alcibiade, Capellini, Andrade, Del Sole, Tongya, Leo. A disp.: Nocchi, Garofani, Petrelli, Fagioli, Leone, Parodi, Gozzi, Barrenechea, Sekulov, Delli Carri, Da Graca. All.: Conte

ARBITRO: Enrico Maggio di Lodi (Vettorel di Latina e Nasti di Napoli)

MARCATORI: 40′ pt aut. Solcia

NOTE: Ammoniti: 26′ pt Kosovan, 32′ pt Meucci

La Lucchese, in piena emergenza, cerca di uscire dalla crisi nella difficile sfida casalinga contro la Juventus Under 23. I rossoneri, guidati da Oliviero Di Stefano dopo l’esonero di Francesco Monaco e a caccia della prima vittoria, devono fare a i conti con molte assenze dovute alla positività al coronavirus: oltre a Bianchi, out anche Coletta, Panariello, Benassi, Scalzi, Nannelli, Lionetti, e Molinaro.

Scelte quasi obbligate per mister Di Stefano, quindi, che lascia in panchina Moreo e lancia dal primo minuto Bitep. Fuori dagli undici dei titolari anche capitan Cruciani, rientra Kosovan dal primo minuto.