Lucchese in campo a Olbia per il recupero (0-0)

Olbia – Lucchese 0-0

OLBIA (3-4-2-1): Tornaghi; La Rosa, Emerson, Altare; Demarcus, Ladinetti, Lella, Cadili; Giandonato, Marigosu; Gagliano. A disp.: Vam Der Want, Dalla Bernardina, Secci, Pitzalis, Arboleda, Cossu, Occhioni, Pennington, Di Paolo, Udoh, D’Agostino, Ragatzu. All.: Canzi

LUCCHESE (3-5-2): Coletta; Benassi, De Vito, Dumancic; Panati, Sbrissa, Caccetta, Kosovan, Adamoli; Bianchi, Nannelli. A disp.: Biggeri, Lo Curto, Signori, Solcia, Bartolomei, Forciniti, Meucci, Molinaro, Scalzi, Moreo, Ceesay. All.: Lopez

ARBITRO: Francesco Cosso di Reggio Calabria

La Lucchese torna subito in campo nella delicata trasferta di Olbia per il recupero dell’ottava giornata di campionato. Una partita che inizia già a pesare per i punti salvezza, in cui i rossoneri sono chiamati a continuare nella striscia positiva iniziata con la Pro Sesto.

Lopez recupera molti giocatori dopo le’emergenza Covid ma, dopo il lungo stop, partiranno dalla panchina. In attacco il mister punta ancora sul tandem Bianchi-Nannelli.