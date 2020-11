Lucchese a caccia della prima vittoria in campionato con la Giana Erminio

Un ritorno al Porta Elisa a caccia della prima vittoria in campionato. Dopo i due pareggi consecutivi con Pro Sesto e Olbia (con più di qualche rimpianto), domani (22 novembre) alle 15 la Lucchese scenderà nuovamente in campo per sfidare la Giana Erminio.

Mister Lopez, dopo i primi due punti, vuole continuare a fare punti e scalare la classifica: “I segnali positivi ci sono – commenta il mister alla vigilia della gara -, abbiamo fatto due gare gare in trasferta molto bene. Potevamo anche vincerle, purtroppo non ci siamo riusciti: speriamo che la cosa sia solo rimandata a domani anche se troviamo una squadra molto forte fisicamente, anche se non sta attraversando un buon momento. La Giana Erminio ha una rosa con calciatori che giocano insieme da molto tempo, sarà difficile da battere”.

Con la Giana Erminio non sarà semplice: “Sarà una gara molto dura – prosegue il mister -, ma noi siamo pronti e preparati. Ci siamo allenati per questo, anche se molto poco perché abbiamo avuto un turno infrasettimanale. Purtroppo ne dovremo fare altri, ma questa è la nostra professione, la nostra vita. È il nostro momento e lo affronteremo nel migliore dei modi”.

Pochi dubbi per gli undici titolari: “Per la formazione di domani ho le idee chiare – conclude il mister -, sono aiutato dal fatto che molti giocatori non sono in condizione ottimale a causa del Covid. Ma conto già di metterli dentro a gara inoltrata”.