Lucchese a caccia della prima vittoria con la Giana Erminio (0-1)

Lucchese – Giana Erminio 0-1

LUCCHESE (3-5-2): Coletta; Benassi, De Vito, Dumancic; Panati (1′ st Papini), Sbrissa, Ceesay, Kosovan (1′ st Moreo), Adamoli; Bianchi, Nannelli. A disp.: Biggeri, Lo Curto, Signori, Solcia, Bartolomei, Forciniti, Meucci, Molinaro, Scalzi, Caccetta. All.: Lopez

GIANA ERMINIO (3-4-1-2): Zanellati; Montesano, Bonalumi, Marchetti; Zugaro, Finardi (1′ st Capano), Pinto, Rossini; Maltese; Corti, Perna. A disp.: Acerbis, Barazzetta, Ferrario, D’Aniello, Banatti, De Maria, Della Bona, D’Ausilio Guadagno, Marcandalli. All.: Albè

ARBITRO: Carlo Rinaldi di Bassano (Spagnolo di Reggio Emilia, Arena di Roma 1)

MARCATORE: 39′ pt rig. Perna

NOTE: Ammoniti: 20′ pt Pinto, 23′ pt Zugaro, 29′ pt Montesano, 36′ pt Panati, 14′ st Benassi

Lucchese a caccia della prima vittoria in campionato. Dopo due pareggi consecutivi contro Pro Sesto e Olbia (con più di qualche rimpianto), i rossoneri ospitano la Giana Erminio reduce da tre sconfitte.

In palio punti pesanti per la salvezza. Lopez conferma il 3-5-2 sceso in campo nelle ultime due gare con un solo cambio: fuori uno scarico Caccetta, dentro Ceesay. Davanti ancora la giovane coppia Nannelli-Bianchi.