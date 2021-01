Dove arriverà la Roma a fine stagione?

Se c’è una squadra in grado di dare ogni anno filo da torcere alle altre big, questa è senz’altro la Roma. I capitolini, a dispetto di varie stagioni vissute all’ombra di Juventus e Inter, sono sempre riusciti a piazzarsi in zona Champions League oppure Europa League, mettendo in campo un gioco non stellare ma comunque efficace.

Con l’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa, però, le cose sono cambiate. Le aspettative sul mister erano piuttosto basse, influenzate oltretutto dal malumore dei tifosi per la nuova gestione americana e per la quasi “cacciata” del capitano Francesco Totti, che ha rotto nel peggiore dei modi con la dirigenza, lasciando però lacrime di commozione nei suoi tifosi.

Ma dove arriverà quest’anno la Roma? Come riuscirà a piazzarsi alla fine della stagione? Vediamo le possibili previsioni: per qualsiasi altra informazione, vi rimandiamo al sito asromacalcio.it.

Il gioco della Roma: una delle squadre più in forma

La Roma quest’anno si è presentata sin da subito come una delle compagini più in forma del campionato. Il merito va ovviamente all’allenatore Fonseca ma soprattutto alla dirigenza, che nonostante la gestione difficile e gli attriti con la tifoseria ha avuto la freddezza di lasciare carta bianca all’allenatore, per costruire qualcosa da zero.

Il risultato è una squadra dal gioco brillante, veloce, con pochi tocchi e con un tasso tecnico in campo davvero elevatissimo, composto oltretutto da una moltitudine di giovani interessanti e da esperti come Edin Dzeko. La punta bosniaca è proprio il centro nevralgico di un attacco composto da giocatori tecnici e veloci, come da tradizione della Roma, che ha sempre acquistato esterni di questo tipo.

Tra i giocatori più interessanti vi sono Henrix Mkhit’aryan, proveniente dall’Arsenal dopo le importanti esperienze al Borussia Dortmund e al Manchester United, un giocatore pericolosissimo e sempre pronto a smistare palloni a ridosso dell’area; ma anche Carles Pérez, canterano del Barcellona di grandi prospettive; Gonzalo Villar, con la sua abilità di districarsi tra le marcature di più uomini; Lorenzo Pellegrini, futuro centrocampista chiave della Nazionale italiana; Borja Mayoral, che già al Real Madrid ha dimostrato di essere un attaccante di elevatissima qualità, e molti altri ancora.

Dove arriverà la Roma a fine stagione?

Ebbene, a questo punto è lecito chiedersi dove potrà arrivare la Roma con tutte queste ottime qualità che la contraddistinguono. La risposta è senz’altro difficile, perché ci troviamo in un campionato estremamente diverso da tutti gli altri, in cui si segnano molte più reti e le partite finiscono spesso con risultati inaspettati.

C’è chi azzarda che la Roma potrebbe tornare addirittura a vincere lo Scudetto dopo tanti anni. Una previsione forse azzardata, dato il grande momento di forma del Milan in primis, e della Juventus che sta risalendo dopo un inizio di campionato difficile; ma data anche la grande solidità dell’Inter di Antonio Conte.

A nostro modo di vedere la Roma potrebbe chiudere il campionato tra le prime tre: di sicuro entro la quarta posizione, e quindi entro la zona Champions che l’anno scorso non è riuscita a cogliere.