Filecchio Women, prima sconfitta stagionale con Bologna

Prima sconfitta stagionale per le gialloverdi del Filecchio Women dopo una gara combattuta contro il Bologna capolista su un campo che non ha permesso a nessuna delle compagini di esprimere al meglio il proprio gioco.

Le ragazze locali devono cedere alle felsinee che a metà del primo tempo, sfruttando una svista difensiva, sono passate in vantaggio. Le ragazze hanno reagito attaccando, ma non riuscendo a concretizzare il possesso palla maturato. Rammarico per una gara in cui si poteva fare di più e meglio, ma con la consapevolezza che nulla è compromesso e che la squadra rimane attaccata al gruppo di testa.

Prossimo impegno l’insidiosa trasferta di Sassari. Martedì la ripresa degli allenamenti per lavorare subito e riprendere al meglio il percorso