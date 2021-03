Lucchese a Gorgonzola: tutto sulla Giana Erminio affidata a Oscar Brevi

Lucchese, con la Giana Erminio in palio punti che valgono triplo.

La sfida di Gorgonzola è un autentico spareggio, tra la terzultima e la penultima. I lombardi con i loro 25 punti sopravanzano la compagine rossonera di 2 lunghezze e dovranno recuperare il 24 marzo la gara con la Pro Sesto rinviata per l’emergenza Covid che aveva colpito gli avversari. Nell’ultimo turno la squadra di Oscar Brevi è stata battuta per 1-0 dal Pontedera. Il bilancio complessivo è di 6 vittorie, 7 pareggi alle quali si aggiungono le 16 sconfitte che costituiscono un primato negativo da condividere con Livorno e Pistoiese. Con quest’ultima formazione detiene il record di peggior attacco del girone con solamente 23 fatti e ne ha subiti 39, terzo peggior attacco del campionato inisieme a Pergolettese e Piacenza.



Rendimento

Non è una fase particolarmente propizia per la Giana Erminio, visto che la compagine biancoazzurra ha battuto solo il Livorno nelle ultime 11 giornate, raccogliendo soltanto 8 punti. Da quando è iniziato il 2021 ha vinto due gare, la precedente con la Pergolettese inaugurava, il 10 gennaio, il nuovo anno. In questa fase ha perso e pareggiato 5 volte

Bilancio casalingo

16 punti sono stati raccolti al Città di Gorgonzola grazie a 4 vittorie, altrettanti pareggi e 6 sconfitte. 16 i gol segnati e quelli subiti. Di misura ha avuto ragione del Como per 2-1 e del Livorno per 1-0, Piacenza e Pergolettese sono state superate per 2-0 in quelle che fino ad ora sono le vittorie più altisonanti tra le mura di casa. Il successo sui lariani è l’unico avvenuto in rimonta dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo, anche quello con la Pergolettese è arrivato nella seconda frazione. Per 1-1 ha pareggiato con Alessandria e Lecco, il 2-2 con il Novara è arrivato rincorrendo sempre il risultato e a reti bianche ha chiuso la sfida con l’Olbia. Tutte le sconfitte sono state di misura, 3 delle 6 sconfitte perdendo per 2-1 con Juventus Under 23, Carrarese e Pro Vercelli, Grosseto e Albinoleffe si sono imposte per 1-0 segnando il gol partita nella prima parte, la sconfitta di maggiore proporzione è il 3-2 subito il 15 novembre 2020 con il Pontedera, l’unica squadra in grado di portarsi sul 3-0 nei primi 45 minuti. Fatta eccezione per la gara vinta con il Como nelle altre in cui è arrivata in svantaggio all’intervallo ha sempre perso. È inversamente proporzionale il computo delle reti segnate e subiti nelle due frazioni: 7 i gol segnati nel primo tempo come 7 sono i gol subiti nel secondo tempo. 9 i gol segnati nel secondo tempo della Giana come 9 sono i gol subiti nella prima frazione.

Cifre

12 i calciatori che sono andati in gol. Comanda la classifica Fabio Perna con 6 gol, tallonato da Nicolò Palazzolo a quota 5, 2 centri per Carlo Ferrario e Alessandro Corti, a quota 1 troviamo Sebastiano Finardi, Daniele Pinto, Simone Greselin, Andrea Montesano, Francesco Ruocco, Stefano Marchetti, Simone Perico e Daniele Dalla Bona. Ha beneficiato di due massime punizioni e si è visto fischiare contro 6 rigori di cui uno parato da Zanellati a Ragatzu dell’Olbia e l’altro parato da Acerbis a Corazza dell’Alessandria. 7 i giocatori espulsi, per doppia ammonizione sono stati cacciati Corti, Zugaro, Madonna, Perna e Ferrario ai quali si aggiungono Montesano, Bonalumi e il tecnico Brevi

Volti nuovi

Non ci sono stati nuovi arrivi nell’ultima sessione di mercato, in uscita c’è stato il passaggio in prestito del difensore classe 2002 Alessandro Marcandalli alla Primavera del Genoa

Allenatore

Dopo la sconfitta subita per 4-0 a Meda con il Renate il 5 dicembre, la società ha deciso di affidare la panchina a Oscar Brevi con il tecnico storico della Giana Erminio Cesare Albè diventato vicepresidente con delega all’area tecnica. Brevi nella passata stagione era alla guida dell’Olbia e proprio con i sardi si era salvato nello spareggio salvezza con la Giana Erminio. Dopo aver vinto in Sardegna per 1-0 nella gara di ritorno in doppia inferiorità numerica al 92′ l’Olbia aveva trovato il gol che gli garantiva la permanenza in categoria. Le sue ultime esperienze lo avevano visto alla guida di Padova, Fano e Renate.

Arbitro

La direzione è stata affidata al bolognese Paolo Bitonti con l’ausilio dei signori Emanuele Bocca di Caserta e Fabio Mattia Festa di Avellino, il quarto ufficiale è il signor Luca Zufferli di Udine. È al quarto anno in Lega Pro ma non ha mai diretto le due formazioni

Precedenti

Bilancio in parità nei due precedenti andati in scena in Lombardia. Successo della Giana il 6 maggio 2017 nell’ultima gara di campionato con gol di Gullit al 40′ del primo tempo, vittoria rossonera il 15 aprile 2018 con le firme di Baroni in chiusura di tempo e il raddoppio di Cecchini in apertura di ripresa. Anche allora al timone dei rossoneri c’era Giovanni Lopez.