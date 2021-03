Lucchese-Giana Erminio, Lopez: “Pronti a giocarci la salvezza”

Alla vigilia della partita di domani (17 marzo) che alle 15 vedrà la Lucchese impegnata contro la Giana Erminio in campo avversario, il mister Giovanni Lopez parla delle sfide che la squadra si troverà ad affrontare durante la settimana.

“Conosciamo bene l’importanza della gara di domani: uno scontro diretto sul campo di un avversario che come noi sta lottando con ogni forza per salvare la categoria – ricorda Lopez -. Sarà ovviamente una partita difficile e complessa, in cui non potremo concederci cali di attenzione o distrazioni, come troppe volte avvenuto nel corso di questo campionato. Portiamo con noi Marcheggiani, Sbrissa e Dumancic, di cui valuteremo meglio le condizioni nelle prossime ore, ma che sicuramente potranno esserci utili. Abbiamo leggermente forzato il loro recupero e sicuramente non saranno al massimo della condizione, ma l’importanza della partita ci impone di giocare ogni carta a nostra disposizione”.

“La sfida di domani e la partita di domenica in casa con la Pistoiese sicuramente ci diranno tanto sul nostro percorso, ma adesso la concentrazione di tutti deve essere rivolta esclusivamente alla Giana e a quello che dobbiamo fare in campo. I risultati degli altri hanno un’importanza relativa: il nostro futuro è nelle nostre mani e i ragazzi lo sanno molto bene – conclude Lopez -. Prepariamoci quindi alla battaglia, con fiducia e consapevolezza massima di quello che ci stiamo giocando”.