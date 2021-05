Russo: “Retrocessione, commessi troppi errori. Chiederemo riammissione in C”

Sono ormai passati 15 giorni da quel pomeriggio da incubo del 2 maggio, l’ultima e amara giornata del campionato di Serie C in cui la Lucchese è stata sconfitta dal Renate con la successiva retrocessione in Serie D dopo appena un anno.

Un’ultima sconfitta di una stagione disastrosa chiusa al penultimo posto con 31 punti e ben 60 gol subiti. Dopo la grande delusione, il presidente della Lucchese, Bruno Russo, torna a parlare della Lucchese e del suo futuro.

“Ci è capitata un’annata assurda – le parole del presidente della Pantera -. Chiedo nuovamente scusa alla città e ai tifosi. Sono stati commessi tanti errori, siamo tutti responsabili. Purtroppo nella vita si vince e si perde: ad inizio stagione siamo stati colpiti dal Covid, dopo la ‘fortuna’ della scorsa stagione terminata con la promozione dopo lo stop proprio per il coronavirus, poi ci sono stati tanti errori. Ci dispiace tantissimo, tutti gli errori sono stati fatti in buona fede. Adesso bisogna andare avanti: abbiamo la responsabilità di portare avanti il progetto, noi siamo qui perché non ci sono mai state alternative a questa società. Ma siamo aperti a potenziare la società e farci da parte qualora si presentasse qualcuno”.

Il dg Mario Santoro fa luce sulla questione della riammissione in Serie C: “Prima di tutto chiedo anche io scusa ai tifosi, è doveroso. Ancora non ci possiamo esprimere sulla riammissione in Serie C: non sappiamo ancora i criteri di iscrizione delle squadre per la prossima stagione né quelli per la riammissione. Inoltre non sono ancora finiti i playout. Al momento non c’è niente di certo, dobbiamo aspettare. Una cosa la posso dire: il 30 giugno faremo domanda di iscrizione alla serie D e presenteremo domanda di riammissione alla C. Stiamo monitorando i finali dei campionati, non abbiamo ancora preso nessuna decisione. A fine mese faremo alcune scelte: prenderemo un allenatore che possa fare sia la D che la C”.

Alla conferenza – in cui Russo, Santoro e Vichi hanno presentato i primi dettagli del progetto per il nuovo Porta Elisa – il grande assente è il ds Daniele Deoma: “È un socio , oggi non è qui perché parlavamo dello stadio – precisa la dirigenza rossonera -. Ogni discorso tecnico lo affronteremo insieme, tutti e quattro. Come sempre ci sarà la massima condivisione. Non vogliamo sbagliare, tutto verrà analizzato con la massima attenzione“.