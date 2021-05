Chi è il calciatore siciliano più forte di sempre?

Spesso ci piace passare il tempo con gli amici a vedere le partite tifando la nostra squadra del cuore, magari anche navigando magari a fine primo tempo su alcuni siti di scommesse come unibet italia per puntare su quello che può ancora succedere. Probabilmente anche ai nostri genitori sarebbe piaciuto giocare sulle piattaforme online durante la partita e chissà quanti avrebbero festeggiato ancora di più per ogni i gol di Salvatore (Totò) Schillaci segnato durante le notti di Italia 90’

L’attaccante nato a Palermo il 1 Dicembre 1962 ha chiuso la manifestazione realizzando 6 gol aggiudicandosi la scarpa d’oro e il titolo di miglior giocatore del torneo, motivo per cui arriverà secondo anche nella premiazione del pallone d’oro, dietro solamente al tedesco Lothar Matthaus.

Nato e cresciuto nel quartiere popolare di San Giovanni Apostolo inizia a giocare nel settore giovanile dell’Amat Palermo e con le sue prestazioni venne subito notato dai dirigenti del Palermo che non riuscirono a prenderlo causa alte richieste della società proprietaria del suo cartellino.

Nel 1982 viene acquistato dal Messina in Serie C2, club che aiuterà a portare in Serie B nella stagione 1985-1986, grazie anche alle sue 11 reti messe a segno con la maglia del club giallorosso. Nonostante un brutto infortunio al ginocchio nella stagione successiva, il mister Franco Scoglio credeva molto in lui, e a distanza di anni è rimasta una definizione che gli aveva dato durante una conferenza stampa: “Aveva una voglia di fare gol che non ho mai visto in nessuno”

Nel 1988-1989 sulla panchina del Messina arriva Zdenek Zeman e Totò Schillaci dimostra subito di aver un buon feeling con il nuovo allenatore visto che durante la prima stagione diventa capocannoniere della Serie B con 23 gol.

Dopo 7 stagioni con la maglia del Messina, di cui ancora adesso detiene il record del secondo giocatore ad averla indossata di più (256 presenze divisi tra C2 C1 e B), lascia la Sicilia e si trasferisce per una cifra di 7 miliardi delle vecchie lire alla Juventus.

Già dalla partita d’esordio in Serie A contro il Bologna disputata il 27 Agosto 1989, dimostra di potersi guadagnare il posto da titolare. A fine stagione realizzerà 30 presenze condite da 15 gol ( media di un gol ogni due partite) e insieme ai suoi compagni di squadra festeggia la vittoria di due titoli: Coppa Italia vs Milan, e Coppa Uefa in una finale tutta italiana contro la Fiorentina.

Anche il Ct della Nazionale Azeglio Vicini, si era accorto di lui e decise di convocarlo per i mondiali di Italia 90’.

Nella prima partita del Mondiale contro l’Austria inizia dalla panchina con Carnevale titolare, ma nel secondo tempo il suo ingresso in campo si dimostra decisivo perché dopo solo 4 minuti, con un colpo di testa raccoglie un cross di Vialli depositando il pallone in rete per il gol dell’1 a 0.

Anche nel match successivo parte dalla panchina entrando al minuto 52, ma dimostra ancora una volta tutte le sue abilità. Così alla terza partita fa cambiare idea a Vicini che dal quel momento lo schiererà sempre titolare, scelta che si ritroverà azzeccata visto che il bomber siciliano segnerà in tutte le partite successive. contro Cecoslovacchia, Uruguay, Irlanda e nella semifinale persa ai rigore contro l’Argentina ( dove non calcio dal dischetto dopo i tempo regolamentari) e nella finalina contro l’Inghilterra che consegno agli azzurri la consolazione di un terzo posto.

Tornato dall’esperienza del Mondiale giocò due stagioni abbastanza deludenti con la Juventus nelle quali si fece notare per due grandi discussioni: una contro un avversario che minacciò di morte facendo scoppiare numerose polemiche e l’altra negli spogliatoi dove diede un pugno al suo compagno Roberto Baggio.

L’arrivo di Vialli nella stagione 1991-1992 fu la goccia che fece traboccare il vaso e Schillacci passò all’Inter, squadra di cui ammise di essere un grande tifoso.

La sua avventura in neroazzuro fu limitata da vari problemi fisici e in due stagioni gioca 30 partite con 11 gol e si portò a casa la vittoria della Coppa Uefa.

Nel 1994 fu messo ai margini dell’Inter ed emigra in Giappone, visto che per un calciatore italiano era difficile trasferirsi in un altro campionato europeo causa limitazione degli stranieri.