Lucchese, ecco lo staff tecnico per la prossima stagione: il raduno parte il 2 agosto

In attesa dell’ufficialità sul ripescaggio in serie C, la Lucchese comunica la composizione dello staff tecnico, sanitario e organizzativo che coordinerà la preparazione rossonera, a partire dal raduno di lunedì (2 agosto).

Lo staff

Allenatore: Guido Pagliuca, coadiuvato a livello tecnico ed organizzativo da Riccardo Carbone, Stefano Fracassi e Simone Angeli

Preparatore atletico: Riccardo Guidi, coadiuvato da Alessandro Coluccio e Nicola Cortopassi

Preparatore dei portieri: Enzo Biato

Medico sociale: Adolfo Tambellini

Massaggiatore/fisioterapista: Alvaro Vannucchi