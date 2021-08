Napoli, anche la piccola Azzurra Di Lorenzo sugli spalti per il via al campionato

Una gradita sorpresa per l’esordio in campionato, in casa contro il Venezia, per il difensore di Ghivizzano, Giovanni Di Lorenzo.

Ad assistere alla gara del campione d’Europa, andato anche vicino al gol nella prima frazione di gioco, allo stadio Diego Armando Maradona c’era anche la piccola Azzurra, che a maggio ha compiuto il suo primo anno di vita.

Per Azzurra, figlia del calciatore e di Clarissa Franchi, divisa d’ordinanza: maglia del Napoli con il numero 22 sulla schiena e il suo nome. Niente di meglio per tifare il papà.