Due nuovi attaccanti indosseranno la maglia rossonera nella prossima stagione. La Lucchese 1905 ha infatti acquisito, in prestito dal Catanzaro, il diritto alle prestazioni sportive di Emanuele Schimmenti, classe 2002 e a titolo definitivo quelle di Zak Ruggiero, classe 2001.

Promettente terminale offensivo dotato di istinto del gol e temperamento, Schimmenti proviene dal Catanzaro, dove nella scorsa

stagione è stato il migliore realizzatore della formazione Primavera. Con la squadra calabrese, Schimmenti ha già esordito in prima squadra

nel turno di Coppa Italia contro l’Hellas Verona. Con i rossoneri indosserà la maglia numero 20.

Ruggiero, scuola Crotone, con cui ha esordito in Serie B, ha invece trascorso l’ultima stagione alla Pro Sesto, in Serie C e indosserà la maglia numero 25. Per lui un contratto annuale. I giocatori sono già a disposizione dello staff di mister Pagliuca. Parallelamente la società ha risolto il contratto di Giorgio Cavalli, difensore classe 2000.