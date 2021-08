Real Forte Querceta, arriva il portiere Leonardo Citti

Real Forte Querceta: preso anche Leonardo Citti, portiere classe 1995.

Di origine lucchese, Citti cresce nel vivaio della propria città prima di passare in forza alla Juventus, dove colleziona una Coppa Italia e una Supercoppa Primavera guadagnandosi la promozione in prima squadra. Al fianco di Buffon e compagni, il portiere toscano colleziona 3 convocazioni nel campionato di Serie A e 2 in Champions League. Lasciata Torino, Citti si cimenta nel campionato di Lega Pro a Gubbio e Pontedera, ultima tappa tra i professionisti prima delle più recenti esperienze al Ghivizzano Borgoamozzano, Castelvetro Calcio e Tau Altopascio.

“Forte dei Marmi un’occasione d’oro, una bella sfida da cogliere nel momento della maturità. Adornato? Un ottimo portiere, già lo conoscevo dai tempi di Lucca – dichiara Citti – Il nostro uno stimolo sano e reciproco.”