Tau Calcio, arriva il portiere Nicolò Carcani

Il Tau Calcio dà il benvenuto a Nicolò Carcani, portiere classe 2002 in forza la scorsa stagione al Follonica Gavorrano.

Con l’occasione la società Tau Calcio ci tiene a ringraziare il giocatore Leonardo Citti, passato ufficialmente al Real Forte Querceta, per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni con i colori Amaranto.