Real Forte Querceta, arriva l’attaccante Vignali

Real Forte Querceta, arriva l’attaccante Andrea Vignali.

Già passato tra le file bianconerazzurre tra il 2017 e il 2019, al termine di altre importanti esperienze in Serie D Vignali torna tra le mura del Necchi-Balloni per offrire la propria duttilità e la rilevante esperienza in categoria.

“Torno ben volentieri in una realtà in cui mi sono trovato benissimo, ritrovo alcuni compagni e sicuramente un bell’ambiente – dichiara l’attaccante massese -. La squadra è giovane, mi impegnerò al massimo per aiutarla e far bene”.