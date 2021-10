Castelnuovo, due giornate di squalifica per Thomas Morelli

In Eccellenza sono state inflitte due giornate di squalifica a Thomas Morelli del Castelnuovo Garfagnana. Nel campionato di Promozione è stata inflitta un ammenda di 600 euro al Pieve Fosaciana per l’accensione di un fumogeno all’interno dell’impianto sportivo. L’allenatore del Villa Basilica Domenico Lazzari è stato squalificato per due giornate. In Prima Categoria il dirigente dell’Atletico Lucca, Antonio Cirillo è stato squalificato fino al 21 novembre prossimo.

Mano pesante nel campionato juniores Regionale nei confronti del Lammari. Il dirigente Umberto D’Oppido è stato squalificato fino al 21 novembre, fino al 14 novembre è stato squalificato Lucio Giovacchini. L’allenatore Emiliano Bini è stato squalificato fino al 5 dicembre 2021 in quanto nonostante il provvedimento di squalifica accedeva in ripetute e distinte circostanze agli spogliatoi prendendo a calci e pugni la porta, inoltre durante la gara offendeva il direttore di gara.