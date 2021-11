Dalla Promozione alla Seconda Categoria, tutte le gare di giornata

Dalla Promozione alla Seconda Categoria, ecco come è andata la sesta giornata di campionato

Promozione

Lammari – Capezzano Pianore 1-3

LAMMARI: Scatena, Dianda, Benedetti, Risolo, Bonini, Sheta, Casini, Chetoni, Guazzelli, Marzi, Bacci. A disp.: Decanini, Borelli, Antonelli, Barbato, Angioli, Paolini, Iannello, Gadio . All.: Minichilli

CAPEZZANO PIANORE: Ferraiuolo, Bongiorni, Caniparoli, Da Prato, Pacini, Pizza, Gigliotti, Domenici, Iardella, Benedetti, Ratti. A disp.: Bartelletti, Romiti, Bonelli, Magni, Leonardi, Cotza, Haoudi, Picchi, Maestrelli. All.: Coli

RETI: 23pt Bacci, 37’pt rig. e 16’st Iardella, 25’st Ratti

Pieve Fosciana – Quarrata Olimpia 1-1

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Angelini, Cavani D., Barsanti, Cristiani, Pieri, Lucchesi, Bonini, Bosi (9’st Remaschi), Dini C. (40’st Cavani M.), Parmigiani (14’st Dini D.). A disp.: Tocchini, Pietrazzini, Giusti, Teani, Babboni, Canozzi. All.: Contadini

QUARRATA OLIMPIA: Giuntini, Pagnini, Fabozzi, Raimondo, Chiavacci, Felici, Lanzilli, Picchianti, Doumbia (5’st Cutini), Cortonesi (23’st Bonfanti Al.), Bonfanti An. (33’st Barontini). A disp.: Mazzanti, Corsini, Smith, Cirri, Bonechi, Paloka. All.: Agostiniani

RETI: 32’pt Dini C., 27’st rig. Picchiantti

NOTE: Ammoniti Dini C., Cavani M., Barsanti, Raimondo, Bonfanti. Espulso al 13’st Barsanti per doppia ammonizione

Real Cerretese – Villa Basilica 3-2

REAL CERRETESE: Isolani, Lelli, Gianneschi, Nieri, Michelotti, Mordaga, Melani, Gazzarrini, Castiglione, Bouhafa, Biagioni. A disp.: Rosi, Taddei, Biondi, Daini, Carli, Lapi, Giomarelli, Viggiano, Pellegri. All.: Marchi

VILLA BASILICA: Agozzino, Ghilarducci, Bertini, Betti, Capriglione, Rossi, Rossano, Gallo, Bouhalia, D Angina, Garunja. A disp.: Morioni, Matteucci, Zahir, Cantone, Martinucci, Del Magro, Lencioni, Berrettini. All.: Lazzari

RETI: 38’pt Castiglione, 40’pt Bouhafa, 2’st Autorete, 23’st Morioni, 37’st Rossano

Prima categoria

Girone A

Atletico Lucca – Serricciolo 4-3

ATLETICO LUCCA: Pannocchia, Pagnini, Giuliani (28’st Segnalini), Tabarrani, Amodio, Cuoco, Gatto, Ferretti, Niccolai (1’st Casini), Galli (45’st Berrettini), Ndiaye. A disop.: Discini, Francheschini, Lena, Biagini, Kaya. All.: Matteucci

SERRICCIOLO: Landi, Tonelli, Lisi (10’st Forfori), Barabino, Francini (37’st Bertolini), Pagni (10’st Bacchi), Vegnuti, D’Angelo, Conedera, Angelotti, Tavoni (37’st Ballerini). A disp.: Angelotti G., Canese, Gilli. All.: Chelotti

RETI: 11’pt rig. e 39’pt.Galli, 13’pt Ndiaye, 30’pt e 43’pt Angelotti, 13’st Tonelli, 42’st Ndiaye

NOTE: Ammoniti Amodio, Casini, Lisi, Vegnuti, Angelotti A.. Espulso Tonelli

Folgor Marlia – Academy Porcari 2-1

FOLGOR MARLIA: Menichetti, Della Maggiora (12’st Caputo), Signorini (3’st Giampaoli), Repetto, Giannotti, Casali, Curumi (23’st Dinelli), Busembai (37’st Pirito), Selmi (30’st Micheletti). A disp.: Mariotti, Lenci, Gianni, Bagnatori D. All.: Galassi

ACADEMY PORCARI: Cintolesi, Buono, Degl’Innocenti, Picchi (40’st Petretti), Campigli, Mattioli, Scaffai, Cortesi A. (19’st Amidei), Menchini, Della Maggiora, Cortesi G. A disp.: Rossi, Bisanti, Panteri, Vitelli, Paganelli, Di Bello, Lombardi.

RETI: 18’pt Scaffai, 38’pt Signorini, 36’st Busembai

NOTE: Ammoniti Cortesi, Mattioli, Bagnatori, Repetto, Caputo

Pietrasanta – Molazzana 3-0

PIETRASANTA: Ceragioli G., Szabo, Benedetti, Ceragioli S., Giannantoni, Laucci, De Wit, Bondielli, Bertuccelli, Maggiore, Mancini. A disp.: Raffaetà, Russo, Tosi, Giannarelli, Pinelli, Bedei, Cerri, Crovi, Beraglia. All.: Bucci.

Romagnano – Forte dei Marmi 3-3

San Giuliano – Corsanico 0-0

Vagli – Don Bosco Fossone 1-0

VAGLI: Giannotti, Boggi, Pancetti, Landucci, Da Prato, Tognarelli, Brugiati, Malatesta (8’st Biggi), Fontanini (25’st Castelli), Marigliani, Pucci (41’st Triti). A disp.: Adami, Orsetti, Maier. All.: Biagioni

DON BOSCO FOSSONE: Agnesini, Aldrovanti, Antonetti (1’st Micheli), Santini, Vaira, Mosti, Pezzica (19’st Mallegni), Orlando (8’st Manzo), Dell’Amico (36’st Provenzano), Vatteorni, Marinari (12’st Donati). A disp.:Bernuzzi

RETI: 35’st Tognarelli

NOTE: Ammoniti Landucci

Girone B

Marginone 2000 – Fornacette Casarosa 2-1

MARGINONE 2000: Di Masi, Pinochi, Tocchini, Del Carlo (22’st Petrilli), Piattelli, Giusfredi, Antoni, Lencioni (34’st Paganelli), Tognotti, Ricci (32’st Sarti), Rotunno (35’st Rinaldi). A disp.: Santori, Besson, Fiore, Carmignani, Conte. All.: Tocchini

FORNACETTE CASAROSA: Doveri, Chica (26’st Bertini), Di Cocco, Berti, Pellegrini, Ferrucci C., Cirillo, Susini, Verola, Tosi (15’st Perissinotto), Nannelli. A disp.: Filippelli, Coppola, Degl’Innocenti, Filidei, Scardigli. All.: Malasoma

ARBITRO: Bulletti di Pistoia

RETI: 17’pt rig. Di Masi, 12’st Del Carlo, 28’st Pellegrini

NOTE: Ammoniti Ricci, Nannelli, Tocchini, Cirillo, Doveri, Rotunno, Verola. Espulso Ricci al 31’st

Seconda Categoria

Girone A

Atletico Carrara – Lido di Camaiore 1-0

ATLETICO CARRARA: Menconi, Biselli A., Bidelli G., Barsotti, Martignoni, Barbieri S., Barbieri E., Pezzanera, Martniucci, Antoniotti, Venturini. A disp.: Pellegrini, Ricciardi, Petacchi, Peigottu, Latif, Magazzu. All.: Dati

LIDO DI CAMAIORE: Pieraccini, Chiarini, Pardini Al., Chiusalupi, Matrone, Biagini, Cima, Pacini, Del Carlo, Simonini, Lucarini. A disp.: Da Prato, Caneschi, D’Ascoli, Cipollini, Dal Lago, Paoli, Pardini, Petrucci, Rosi. All.: Orsetti.

RETI: Antoniotti

Atletico Podenzana – Cerreto 1.-1

Filattierese – Fortis Camaiore 0-1

FILATTIERESE: Magnani, Moscatelli, Bellacci, Manfredi, Borghetti, Sartini, Erta (1’st Pasqualetti), Dughetti (35’st Ginesi S.), Iorfida, Domenici (14’st Ginesi J.), Esposito (43’st Avallone). A disp.: Bertolini

FORTIS CAMAIORE: Pardini, Costagli, Licusato, Maguina (26’st Castiglione), Lari, Giannecchini, Dal Lago (26’st Bicicchi, 32’st Nigi), Mariani, Pellegrini (17’st Oijaku), Luisotti, Mallegni (37’st Celi). A disp.: Battelli, Del Prete, Gnani, All.: Palrmerini

RETI: 15’pt Mallegni

NOTE: Ammoniti Giannecchini, Luisotti

Monti – Ricortola 0-3

Monzone – Massarosa 2-2

Viareggio – Fivizzanese 4-1

Girone C

Academy Tau – Pontasserchio 1-1

ACADEMY TAU: Bolognesi (3’pt Battistini), Venturini, Spatola, Vannucci (31’st Miserendino), Del Sarto (16’st Giusfredi), Da Valle, Pardini, Centoni (23’st Tambellini), Ridolfi, Bartolini (1’st Di Furia), Ruggiero. A disp.: Battistini, Bertocchini, Di Furia, Giusfredi, Miserendino, Pellicciotti, Tambellini, Lavorgna, Gioè. All.: Biondi

PONTASSERCHIO: Franchi, Umalini, Ghelardoni (18’st Giannini) Meucci, Testi, Bargagna, Selmi, Concordia, Amdiaze (18’st Ghelli), Granford, Pecori. A disop.: Cecchetti, Bongiorni, Giannini, Ghelli, Puccio, Masoni. All.: Tamagno

RETI: 30’st rig. Pecori, 45’st Ridolfi

NOTE: Ammoniti Del Sarto

Atletico Fornoli – Filettole 2-0

FORNOLI: Papi, Mangiantini, Pacini (7’pt Ferrari), Michetti S. (39’st Doroni), Pellegrini (1’st Olivieri), Donati, Michetti M., Poli, Monticelli, Favelli (25’st Franceschini), Petri. A disp.: Scibetta, Dinelli, Marchetti,Sabatini. All.: Poli

FILETTOLE: Di Sacco, Pellegrini (28’st Dianda), Simonelli, Ammannati (28’st Bandoni), Lossi, Ghelarducci, Pagliai, Bargi (20’st Raffaelli), Gaddini (15’st Colombo), Campera, Tamarri, Cini (15’st Battelli). A disp,: Mione, Mulè, Lucchesi. All.: D’Aurelio

ARBITRO: Guidotti di Pisa

RETI: 5’pt rig. Monticelli, 44’pr Petri

NOTE: ammoniti Olivieri

Borgo a Mozzano – Gallicano 0-0

BORGO A MOZZANO: Cheli, Gimbri, Donatelli, Carrari, Ceccherelli (33’st Menicucci), Di Lorenzo (18’pt Fede D.), Lunardi, Alberigi L. (30’st Barsi), Oliokwe (41’st Fede A.), Fati, Bertolozzi (35’st Bertini). A disp.: Simoni, Massei, Iacomini, Spagnesi. All.: Piercecchi

GALLICANO: Grassi, Turri (42’st Viviani), Lartini, Bacci, Rossi, Wurach, Alfredini, Biagiotti (25’st Nardini), Pellegrinotti, Brucciani, Bertogli (10’st Taddei). A disp.: Franchi, Corazza, Giani, Lena, Nardini, Satti, Sebastiani, Taddei, Viviani. All.: Salotti

ARBITRO: Costantini di Livorno

NOTE: Ammoniti Donatelli, Carrara, Barsi, Bertini, Pellegrinotti, Taddei, Viviani

Migliarino – Barga 2-1

MIGLIARINO: Fantozzi, Longobardi, Benedettini, Moretti, Mori, Umalini, Chelotti, Pardi, Baroni, Andreotti, Aufiero. A disop.: Bernardini, Andreoni, Barbani, Lobue, Mannocci, Morgè, Montanelli, Balestri, Montanelli D. All.: Trinci

BARGA: Togneri, Taddei, Serradimigni, Mutigli, Gavazzi (Casci), Disperati, Marchi (Cottu), Mohamed (Febbrai), Harch, Reti, Silvestrini. A disp.: Ferrari, Moscardini, Shehu.

RETI: Mutigli per il Barga

New Team – Montecarlo 1-0

NEW TEAM: Vanni, Tortelli, Scaltritti (21’st Bertucci L.), Piagentini, Pioli, Brega (40’st Magazzini), Frigeri, Terni E., Bertucci E. (30’st Franchi), Del Giudice (18’st Rossi), Maiorano (28’st Martinelli). A disp.: Valdrighi, Fantoni, Terni A., Bruno. All.: Davini

MONTECARLO: Biondi T., Ricci, Biondi, Martinelli, Meucci, Rossio, Gentile, Battaglia, Biagi, Del Grande, Sodini. A disp.: Usai, Caruso, Lazzareschi, Bastiani, Carrara, Carmignani, Galligani, Doretti, Annoni. All.: Maino

RETI: 10’st Bertucci E.

Pontecosi – Corsagna 4-0

PONTECOSI: Nelli, Triti, Angelini, Massei (12’st Vanoni), Pellegrinotti (28’st Pierotti), Pieroni, Venanzi (39’st Angelini), Marigliani, Micchi, Martini Adami (30’st Cavilli), Lunardi. A disp.: Bechelli, Cavilli, Pierotti, Vanoni, Angelini, Gennaro.

CORSAGNA: Barsanti T., Bertoncini (25’st Bertolacci), Longhi, Martino, Barsi (27’st Ridolfi), Barsanti L., Eramnazi (1’st Drame), Spicciani, Tulipano, Madrigali (27’st Tuzi), Biagi (38’st Parducci). A disp.: Baldassari, Bertolacci, Tuzi, Drame, Parducci, Ridolfi, Papera. All.: Cappelli

RETI: 12’pt e 25’pt Martini Adami, 17’st aut. Barsanti L., 19’st Lunardi

NOTE: Ammoniti Massei, Pellegrinotti, Vanoni, Bertoncini, Spicciani

San Macario – San Filippo 4-1

SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Ferrarini, Mancino (25’st Aureli), Gabriele, Venturi, Pieruccini F., Cappelli, Bertilacchi (37’st Simonetti), Della Bidia S. (35’st Pieruccini N.), Romanini (41’st Mazzeo), Chelini (10’st Morbini), Puccinelli. A disp.: Della Bidia T., Bianchini, Masini, Mazzuola. All.: Bisordi

SAN FILIPPO: Gragnani, Del Barga (21’st Di Marino), Rugani, Nottoli, Matteuzzi, Marchetti, Lorenzi (6’st Di Vito), Vincenzi, Biagi (21’st Pavan), Caiazzo (47’st Spinetti), Francalanci. A disp.: Roberti, Mathieu, Gabrielli, Amato, Nucci. All.: Caiazzo

RETI: 15’pt Biagi, 32’pt Della Bidia S., 45’pt Gabriele, 2’st Mancino, 27’st Morbini

NOTE: Ammoniti Mancino, Della Bidia S., Cpapelli, Mazzeo, Lorenzi