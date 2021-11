Coppa Seconda, sorridono Viareggio e Gallicano. Tutto sulla Coppa di Terza

Squadre in campo per la Coppa di Seconda e Terza Categoria. Ecco come è andatala giornata di gare.

Coppa Prima Categoria

Ricortola – Fortis Camaiore 3-0

Viareggio – New Team 3-0

Gallicano – San Filippo 4-3 dts

GALLICANO: Grassi, Giani (42’st Turri), Sebastiani (30’st Wurach), Corazza (27’st Alfredini Anthony), Lena, Lartini, Alfredini, Biagiotti (2’st Satti), Pellegrinotti, Brucciani, Nardini. A disp.: Gogorici.

SAN FILIPPO: Roberti, Vincenzi, Gabrielli, Di Marino (22’st Amato), Nottoli, Del Barga, Niccoli, Caiazzo (1’st Nucci), Pavan (17’st Lorenzi), Biagi (36’st Gallo, Francalanci. A disp.: Gragnani, Torricelli, Spinetti, Nucci, Amato, Lorenzi, Gallo. All.: Caiazzo

RETI: 4’pt e 7’st Francalanci, 5’pt e 42’st Alfredini Andrea, 3’st Brucciani, 28’st Nucci, 9’sts Pellegrinotti

NOTE: Espulso Salotti al 13’sts

Academy Tau – Migliarino Vecchiano 1-7

ACADEMY TAU; Battistini, Bonaccorsi, Spatola, Centoni, Bertocchini, Da Valle, Di Furia (14’st Lavorgna), Vanni (14’st Tambellini), Dieme Papa, Riuggiero (1’st Ridolfi), Pellicciotti. A disp.: Lunardini, Del Sarto, Lavorgna, Miserendino, Pardini, Ridolfi, Tambellini, Vannucci, Gioè, All.: Biondi

MIGLIARINO VECCHIANO: Bernardini, Longobardi, Benedettini, Lobue, Morgè, Umalini; Chelotti, Balestri, Barbani, Pardi, Aufiero. A disp.: Fantozzi, Andreoni, Andreotti, Baroni, Mannoccio, Moretti, Mori, Montanelli. All.: Trinci

RETI: 1’pt, 17’pt e 20’st Aufiero, 5’pt Barbani, 24’pt e 30’st Pardi, 12’st Baroni, 27’st Tambellini

Coppa Terza Categoria

Spianate – Trebesto 3-1

SPIANATE: Sacara, Modola, Galligani, Collodi, Ponziani, Jovani, Kishta, Gasperini, Inguaggiato, Vannucchi I., Manfreda. A disp.: Buonaguidi, Cardelli, Paganelli, Del Tredici, Ricciarelli, Madda, Menicucci, Vannucchi N.,, Pagni. All.: Tommei

TREBESTO: Manni, Haoudi, Renieri, Ramacciotti, Okoro, Di Vito, Giuntoli, Consani, Lardieri, Ruggeri, Karaoui. A disp.: Rizza, Bardazzi, Tolu, Donatelli, D’Onofrio, Fall, Pieroni, Pisani, Toscano. All.: Cipriani

RETI: Ruggeri, 2 rig. Vannucchi I., Jovani

Pol.Capannori – Valfreddana 1-0

VALFREDDANA: Coulibaly, Pieri (Mazzara), Borselli (Lamandini) Poli G., Manga, Giannecchini, Borselli, Tacchi (Souane), Jatta, Tanganelli (Cissè), Sillah.

Piazza 55 – Filicaia Diavoli Rossi 1-1

PIAZZA 55: Pancetti, Bertolini, Tortelli (Scala), Malatesta, Banchieri, Pagani, Grilli (Cassettai T.), Orsi, Torriani, Cassettai A., Cassettai D. (Bechelli). All.: Vanni

FILICAIA DIAVOLI ROSSI: Pierotti S., Bertoncini, Vecchi, Pioli, Bartolomei, Buriani, Contadini, Friz Diego, Grandini, Magnani, Pierotti D. A disp.: Bonini, Cavani, Friz Daniele, Puppa. All.: Telloli

RETI: 25’pt rig. Cassettai A., 20’st Grandini

NOTE: Espulso Cassettai A. al 40’st