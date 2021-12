Coppa e campionato, tutto sui recuperi infrasettimanali. Viareggio corsaro a Gallicano passa il turno

Giornata di Coppa e recuperi per il calcio dilettanti locale. Ecco il quadro completo. Spicca il passaggio del turno in Coppa di Seconda del Viareggio, corsaro a Gallicano. Rinviata per impraticabilità l’altra gara di Coppa, quella di Prima per il Marginone 2000.

Coppa Prima

Marginone 2000 – San Giuliano rinviata

MARGINONE 2000: Besson, Sarti, Tocchini, Lencioni, Conte, Carmignani, Petrilli, Jovani, Paganelli, Antoni, Lici. A disp.: Santori, Pinochi, Del Carlo, Pistoresi, Rotunno, Giusfredi, Tognotti, Lenci, Fiore. All.: Tocchini

SAN GIULIANO: Librizzi, Binioris, Rafaniello, Contini, Amoroso, Matteis, Benedetti, Barbieri, Bani, Ghelarducci, Ghezzi. A disp.: Bertini, Armenante, Melani, Micheletti, Lotti, Grasseschi, Tognetti, Monacci, Campus. All.: Santoni

ARBITRO: Boeddu di Prato

Prima Categoria

Vagli – Pietrasanta 0-1

VAGLI: Giannotti, Boggi, Pancetti, Da Prato, Castelli, Tognarelli (35’st Triti), Brugiati, Marigliani, Biggi, Franchi. Fontanini. A disp.: Adami, Bertini, Orsetti, Landucci.

PIETRASANTA: Bedei, Szabo, Giannantoni, Ambrosi, Raffaetà, Laucci, Bonfielli, Bonfigli, Bertuccelli; Tosi, Pinelli. A disp.: Ceragioli G., Russo, Benedetti, Biagioni, Cerri, Mancini (42’st Mancini).

RETI: 40’st Bertuccelli

NOTE: La gara è ripresa dal 1’st sul punteggio di 0-0. Ammoniti Tosi e Tognarelli

Coppa Seconda Categoria

Gallicano – Viareggio 1-2

GALLICANO: Gogorici, Salotti (20’st Giani), Tutti, Satti (1’st Bertogli), Rossi, Wurach, Corazza (1’st Alfredini Andrea), Biagiotti, Alfredini Anthony, Pellegrinotti (38’st Viviani), Taddei (25’st Brucciani). A disp.: Franchi, Lartini, Lena, Nardini.

VIAREGGIO: Carpita, Cinquini G., Scardina (18’pt Ksioua), Petrucci, Gemignani, Cinquini D., Benedetti, Belluomini, Bertini (12’st Martinelli), Minichino (40’st Volpe), Scaranna (18’st Sapienza). A disp.: Santini. All.: Santini

RETI: 7’pt Petrucci, 5’st Scaranna, 46’st Viviani

NOTE: Espulso Biagiotti al 35’st

Seconda Categoria

Barga – Borgo a Mozzano 1-3

BARGA: Togneri, Anas, Giusti, Mutigli, Gavazzi, Disperati, Marchi F., Lahrchim, Harchi, Rigali, Motroni. A disp.: Sartini, Taddei, Napolitano, Febbrai, Serradimigni, Shehu.

BORGO A MOZZANO: Simoni, Gimbri, Fede, Bertini, Massei, Ruocco, Spagnesi, Alberici, Saini, Barsi. A disp.: Giusti, Filippini, Bacci

ARBITRO: Giacomelli di Pisa

RETI: Marchi, Oliokwe, rig. Oliokwe, Alberigi

NOTE: Gara ripresa dal 3’ del secondo tempo sul punteggio di 1-1.

Terza Categoria

Sant’Alessio – Baston Villa 2-4

SANT’ALESSIO: Cobbinah, Alpha Sy, Taddei, Fabbri, Giammattei, Massagli, Tunkara, Franceschini, Zaitouni, Likaj. Pardini. A disp.: Annunziata, Pellicci. All.: Pippi

BASTON VILLA: Toni N., Bacci, Brini, Faur, Fusari, Giorgi, Di Bartolomeo, Pieroni, Lemmi, Romei S., Bonini. A disp.: Bechelli, Esposti, Maier, Romei G., Tofanelli, Toni D. All.: Bonini

RETI: 15’pt Lemmi P., 5’st rig. Ferrando, 7’st Esposti, 43’st Bacci per il Baston Villa

NOTE: La gara ha ripresa al 15’ del secondo tempo sul punteggio di 2-3.

Valfreddana – Coreglia 2-2

VALFREDDANA: Coulibaly, Pieri, Manga, Poli G., Borselli, Lamandini, Sillah, Jatta, Tanganelli (Souane), Tacchi, Giannecchini. A disp.: Pelletti, Simonetti, Mazzara. All.: Del Bianco

COREGLIA: Casci, Marchi, Biagiotti R., Michelini, Gemma, Fazzi, Casci F., Biagiotti Riccardo, Kongne, Marchetti, Cecchini. A disp.: Franchini, Gonnella, Vanni, Irobi. All.: De Luca.

RETI: Jatta e Sillah per il Valfreddana

Coppa Terza

Stiava – Academy Qm Massarosa rinviata