Arriva il Grosseto, tutto sull’avversario della Lucchese

Tredici punti in classifica per i maremmani e penultimo posto in classifica, un margine di due punti di vantaggio dalla Viterbese, squadra ultima nel girone, 6 punti di ritardo dalla salvezza diretta, poltrona occupata dal Teramo.

Rendimento

Nelle ultime 5 giornate, ha conosciuto 4 sconfitte e ha vinto due settimane fa Siena, un successo che nelle Città del Palio mancava da 44 anni. Nell’ultima di campionato ha perso in casa per 2-1 dal Pescara ed è l’unica squadra a non aver ancora vinto davanti al proprio pubblico. Con 11 reti realizzate è suo anche il primato negativo di gol segnati con 22 reti al passivo.

Bilancio in trasferta

Ha raccolto 7 punti fuori casa uno in più rispetto a quelli ottenuti in Maremma. Ha un bilancio complessivo di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. Ha perso per 2-0 in casa della Fermana e a Pontedera arrivando in svantaggio all’intervallo, di misura è stata battuta a Carrara per 2-1 e a Chiavari dalla Virtus Entella per 1-0 sconfitte maturate nella ripresa. La sconfitta di maggiori proporzioni il 23 ottobre 2021 per 5-0 in casa dell’Imolese. L’unico pareggio esterno è arrivato in occasione della prima trasferta stagionale con la Pistoiese riacciuffando il risultato nei minuti di recupero, il 5 settembre 2021. Ha violato lo Stadio di Viterbo per 1-0 e quello di Siena per 3-1 andando in gol sempre nella seconda parte. Ha segnato 1 solo gol nel primo tempo con Cretella il 19 settembre a Carrara, ne ha realizzati 5 nel secondo tempo che le hanno permesso di portare a casa i sette punti conquistati. 14 i gol subiti equamente divisi tra prima parte e seconda frazione. In quattro occasioni ha chiuso in svantaggio la prima parte, solamente a Pistoia è riuscita a evitare la sconfitta.

Cifre

Detiene il primato negativo di peggior attacco in casa e in trasferta con 5 gol tra le mura amiche e 6 fuori casa. Sono 8 i marcatori in casa biancorossa, con due centri troviamo Riccardo Cretella, Davide Arras e Filippo Moscati, a quota uno ci sono Federico Scaffidi, Mario Vrdoljak, Emiliano Fratini, Matteo Salvi e Federico Artioli. Non ha ancora avuto un calcio di rigore a favore e i due rigori contro sono stati realizzati da Magnaghi del Pontedera e da Lescano della Virtus Entella. Arras e Serena hanno rimediato un espulsione ciascuno.

Volti nuovi

14 i nuovi volti in casa biancorossa. In porta dal Palermo arriva l’estremo difensore Mattia Fallani e dall’under 17 del Livorno Francesco Di Bonito. In difesa in prestito dall’Empoli è stato preso Giacomo Siniega, dall’Atalanta dopo aver indossato la maglia della Pistoiese è stato prelevato in prestito Matteo Salvi, sempre in difesa dall’Ascoli arriva con la stessa formula Francesco Semeraro nel campionato scorso alla Cavase, dal Padova sempre in prestito arriva Enrico Biancon, sempre in prestito è stato acquisito Giuseppe Verduci dalla Juventus. A centrocampo dal Sassuolo in prestito arriva in Maremma Federico Artioli al quale si aggiungono Filippo Serena figlio d’arte nel campionato precedente fino a gennaio 2021 al Venezia poi in prestito al Gubbio, dal Cagliari arriva in prestito Federico Marigosu nella passata stagione in prestito all’Olbia, Matteo Ghisolfi in prestito dalla Cremonese e da svincolato Giovanni Perrella. In attacco dalla Pianese è stato prelevato Davide Arras e dal Foggia Simone Dell’Agnello.

Allenatore

E’ un tira e molla il rapporto tra Lamberto Magrini e il sodalizio bianco-rosso. Dopo la conferma della passata stagione è al quarto mandato sulla panchina del Grifone, il debutto risale alla stagione 2000-01 quando firmò per i biancorossi il 30 giugno e il 26 agosto venne sollevato dall’incarico, a febbraio del 2001 venne richiamato e chiuse la sua prima esperienza al terzo posto. Nel campionato seguente la sua avventura sulla panchina dei torelli terminò il 9 ottobre 2001 e al suo posto venne chiamato Aurelio Andreazzoli. Il 3 ottobre 2003 in Serie C2 venne nuovamente chiamato alla conduzione del Grosseto venendo sollevato dall’incarico a tre giornate dal termine con la squadra in testa al campionato. Nel 2007 assume le redini del Gavorrano e tre anni dopo centra la storica promozione in Lega Pro dei metalliferi. La sua esperienza con il Gavorrano si esaurisce la stagione seguente e al suo posto viene chiamato Guido Pagliuca. A novembre del 2012 in Serie B torna ad allenare gli unionisti dopo l’esonero di Mario Somma viene allontanato il 18 dicembre 2013, venendo richiamato il 30 maggio 2013 fino al 10 giugno dello stesso anno. Ora è in sella dall’8 gennaio 2019 da quando il Grosseto militava in Eccellenza, con due promozioni consecutive ha riportato i torelli in Serie C.

Arbitro

Il derby toscano è stato affidato al senese Federico Fontani con la collaborazione di Pietro Lattanzi di Milano e Nicola Tinello di Rovigo, il quarto ufficiale è il signor Clemente Cortese di Bologna. Non ci sono precedenti tra il direttore di gara e le due formazioni.

Rosa

Portieri: 1 Davide Barosi, 22 Mattia Fallani ex Palermo, 12 Francesco Di Bonito ex Livorno Under 17

Difensori: 5 Andrea Ciolli, 6 Matteo Gorelli, 2 Alessandro Raimo, 16 Matteo Salvi in prestito dall’Atalanta lo scorso anno in prestito alla Pistoiese, 15 Giuseppe Verduci in prestito dalla Juventus Primavera, 20 Enrico Biancon in prestito dal Padova, 3 Francesco Semeraro in prestito dall’Ascoli lo scorso anno in prestito alla Cavese, 19 Giacomo Siniega in prestito dall’Empoli fino a gennaio 2021 al Torino Primavera, 29 Manuel Tiberi

Centrocampisti: 4 Riccardo Cretella, 8 Emiliano Fratini, 14 Gianluca Piccoli fino a gennaio 2021 al Livorno, 25 Federico Artioli in prestito dal Sassuolo Primavera, 10 Mario Vrdoljak, 17 Filippo Serena in prestito dal Venezia a gennaio 2021 in prestito al Gubbio, 77 Matteo Ghisolfi in prestito dalla Cremonese, 26 Giovanni Perrella

Attaccanti: 9 Filippo Moscati, 11 Federico Scaffidi, 7 Federico Marigosu in prestito dal Cagliari nel campionato scorso in prestito all’Olbia, 21 Davide Arras ex Pianese, 24 Simone dell’Agnello ex Foggia, 18 Elio De Silvestro ex Gubbio, 30 Filippo Boccardi

Stranieri

L’unico straniero è il croato Mario Vrdoljak

Precedenti

Il Grosseto ha invertito la tradizione nell’ultima gara andata in scena a Lucca il 7 ottobre 2020 espugnando il “Porta Elisa” per 2-0 grazie alla doppietta di Filippo Boccardi, un successo arrivato 16 anni dopo il precedente e unico del 12 dicembre 2004 per 1 a 0. Il bilancio complessivo su 21 precedenti è di 13 successi rossoneri, 6 pareggi e due affermazioni del grifone. L’ultimo pareggio si è registrato il 18 febbraio 2007 per 2 a 2. L’ultima vittoria della Lucchese è arrivata il 3 novembre 2014 per 2 a 1, anche in quell’occasione sulla panchina della Pantera c’era Guido Pagliuca. Lucchese avanti con la doppietta di Ferretti e gol di Gioviu per i torelli nelle battute finali.