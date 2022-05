Terza categoria, tutto pronto per la finalissima di coppa Polisportiva Capannori-Retignano

Tutto pronto per la partita finale della 24eisma coppa provinciale di terza categoria che vedrà la Polisportiva Capannori scendere in campo contro il Retignano. L’appuntamento è fissato per mercoledì (1 giugno) alle 20,30 allo stadio comunale di Camaiore.

La gara sarà diretta da terna arbitrale Aia. Se al termine dei novanta minuti regolamentari, ci fosse una situazione di pareggio si procederà con due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno, al termine dei quali, se ancora non ci fosse differenza reti si eseguiranno i calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle regole di gioco e decisioni ufficiali.

La competizione è anche intitolata a tre componenti della delegazione lucchese Pierluigi Simi, Giancarlo Davini ed Enrico de Luca, persone che sono state fondamentali per l’attività calcistica della provincia.