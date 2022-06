Spareggi intergirone, ecco i campi di gara: Porcari a Lamporecchio, Marginone 2000 a Montale

Spareggi intergirone, designati i campi e gli orari per le gare di domenica.

Sono quattro le formazioni lucchesi ancora in corsa per un posto in categoria superiore.

In Prima Categoria il Porcari affronta il Fiesole: la sfida si giocherà a Lamporecchio alle 18 di domenica (5 giugno). In campo anche il Marginone 2000 che affronterà la Nuova Polisportiva Novoli a Montale, ma con inizio alle 16.

In Seconda Categoria il Lido di Camaiore ha come avversaria il Montenero: si gioca a San Giuliano alle 16,30. Prima gara di un triangolare che vede al via anche il Peccioli per il Gallicano: si gioca domenica alle 16 a Figline Valdarno e la prima avversaria è il Resco Reggello.

Nel fine settimana partono anche le finali nazionali per il settore giovanile. Negli under 18 esordio domenica (5 giugno) alle 16 per il Capezzano Pianore, campione regionale di categoria, che affronterà il Genova Calcio. Nel girone anche i bolognesi del Corticella e il Montespaccato di Roma.

Negli allievi under 17 sempre domenica alle 16 il Tau Calcio affronterà la vincente della Liguria (la finale è in programma oggi fra Vado ed Albaro) nel girone in cui riposano i bolognesi dello Zola Predosa. Esordio in trasferta domenica alle 11 a Genova per i giovanissimi del Tau, impegnati contro l’Athletic Club Albaro di Genova. Nella prima giornata riposa il Rimini.