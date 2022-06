Non finisce l’anno magico dal punto di vista sportivo per il comune di Altopascio. Oggi (9 giugno) l’Asd Sporting Tau Calcio ha festeggiato allo stadio la promozione in Prima Serie del campionato Aics.

Gli amaranto, grazie anche ai 20 gol del capocannoniere Fabrizio Guarnera, hanno vinto il girone B di Seconda Serie. Ed è scattata la festa: barbe e capelli tinte di giallo e una maglietta con la scritta Prima o poi…Sporting Tau…oggi campioni.