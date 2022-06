Memorial di calcio a 5 in ricordi di Leto e Favilla: ci sono le semifinali

A Segromigno in Piano si gioca il memorial di calcio a 5 Samuele Leto e Amedeo Favilla.

Con l’ultima gara giocata ieri sera (24 giugno) si è conclusa la fase a gironi, da cui sono uscite le quattro squadre che si affronteranno nella semifinale di lunedì (27 giugno) così simpaticamente rinominate: Szp, Glory Curt, Athletic Pippao e Bronx.

Un torneo che vede tanta affluenza di pubblico ogni sera, totalmente offerto e voluto dalle famiglie Leto e Favilla in onore dei rispettivi figli scomparsi tragicamente in un incidente stradale il 1 giugno 2020.

Ricchi premi per le quattro finaliste, ed un ricordo per tutti i ragazzi che hanno partecipato.

Per la sera della finalissima in programma il 30 giugno ci sarà una festa, che prevede la presenza dell’assessore Davide Del Carlo per il comune di capannori il quale premierà le squadre, oltre ad un ricco buffet offerto sempre dalle famiglie Leto e Favilla e fuochi d’artificio da non perdere assolutamente.

“Tutti uniti nel loro ricordo lo slogan, ed oltre ad un bel momento di aggregazione e di preghiera nel ricordo di Samuele e Amedeo – affermano gli organizzatori -, non manca il bel calcio offerto dalle squadre partecipanti quasi tutte composte da calciatori dilettanti della piana di lucca che militano in diverse società locali. In tanti si sono adoperati per la riuscita di questo memorial, che sicuramente diverrà un appuntamento annuale”.